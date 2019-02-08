طريقة إعداد وتحضيرعجينة الفوندان أو عجينة السكر للتزيين

المقادير

300 جرام حلوى المارشميلو (تباع جاهزة فى الأسواق)

750 جرام سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة ماء

ربع كوب سمن نباتى

ملحوظة:

احضرى سكر البودرة المباع جاهزاً فى السوبر ماركت، فلا تحاولى طحن السكر منزلياً، لأن السكر المباع جاهزاً مُضاف اليه نشا الذرة الهام جداً لنجاح الوصفة.

طريقة التحضير

ضعى حلوى المارشميلو الجاهزة مع الماء فى مقلاه أو إناء مناسب على نار هادئة، مع الإستمرار فى التقليب، حتى يتجانس الخليط ويذوب المارشميلو. يبعد الإناء عن النار ويتم إضافة السكر البودرة والسمن النباتى الى المزيج السابق.

ضعى المكونات السابقة واخلطيهم فى العجانة الكهربائية، وإن لاحظتِ تلاصق المكونات فى العجانة، يمكنك زيادة السكر البودرة الى أن تتكون عجينة متماسكة. الآن ضعى العجينة فى ورق النايلون، مع احكام غلق النايلون جيداً على العجينة، واتركيها قليلاً قبل تشكيلها. لا تنسى دهن يديكِ بالقليل من السمن عند تشكيل العجينة حتى لا تلتصق فى يديكِ.

ملحوظة: عند تلاصق العجين فى يديكِ أضيفى الى العجين القليل من سكر البودرة.

لتلوين عجينة المارشميلو، يتم إحضار ملون طعام من السوبر ماركت باللون المرغوب فيه، ويتم إضافته الى المارشميلو أثناء إذابته على النار فى خطوة رقم

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