شركة "أبل" تستعين بطبيبة توليد بهدف دعم جهودها في مجال صحة المرأة

استعان فريق "آبل" الطبي بطبيبة توليد، هي الدكتورة كريستين كاري ، للنظر في طرق دعم الشركة للجهود في مجال صحة المرأة، بينما وصف الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، الرعاية الصحية بأنها أولوية متزايدة وجزءًا كبيرًا من إرث شركة "أبل".

يُذكر أن "أبل"، قد وظفت العشرات من الأطباء للعمل في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع، فيما يسمى بـ"عيادات AC" للتعافي، ومن المتوقع أن تعمل كاري المتخصصة بصحة النساء، على قضايا أخرى مختلفة مع الفريق بحسب ما قاله أحد الأشخاص.

ووفقًا لملف كاري الشخصي على "لينكدان"، فأنها لا تزال تعمل لدى منظمة "كايزر برماننت" الخيرية الطبية في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، ولم تقم بتحديث ملفها التعريفي لصالح "أبل"، على الرغم من أن ذلك، فأن "أبل" تفضل السرية لذلك رفضت التعليق على صحة ذلك، أما كاري لم ترد علي أية استفسارات.

وقد لاحظت الدراسات السابقة، أن الشركات التي تعمل في مجال صحة المرأة، قد كافحت على مر العصور لجمع التمويل اللازم، حيث أطلقت "أبل"، خدمة أو تطبيق "هيلث كيت"، لأول مرة في عام 2015، وادعت أنها تقدم تتبعًا صحيًا شاملًا، ولكنها لم تتضمن الصحة الإنجابية، وسرعان ما أصلحت ذلك، من خلال خدمة تسمى الصحة الإنجابية من "أبل"، مع مميزات معرفة مواقيت الحيض، ونتائج اختبار الإباضة، ودرجة حرارة الجسم الأساسية، ومنذ ذلك الوقت، تزايدت التطبيقات الصحية الموجّهة إلى النساء، مثل تطبيقات تتبع الخصوبة والاتصال بالطبيب وما إلى ذلك.

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