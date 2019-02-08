فوائد حمض الفوليك للعروس قبل الزفاف

حمض الفوليك للبنات قبل الزواج، أو Folic Acid أو أحد مشتقات فيتامين ب الهامة والضرورية جدًا للجسم والتي لا يتسطيع الجسم إنتاجها ذاتيا بل لابد أن يمد الجسم بها عن طريق بعض الأطعمة والخضروات أو الأقراص الدوائية كما أن فوائد حمض الفوليك الذي يعتبر من الفيتامينات الهامة جدًا لصحة المراة بشكل عام وللحامل بشكل خاص في شهور حملها الأولى لا يمكن حصرها.

المصادر الطبيعية لحمض الفوليك يتواجد حمض الفوليك بشكل طبيعي في اللحوم الحمراء وسمك السلمون.

في بعض البقوليات مثل الحمص والعدس والفول. الخضروات الورقية كالسبانخ والملوخية وورق العنب والسلق والخس والكرنب. في الألبان ومشتقات الألبان والجبن. في الكبدة البقري وكبدة الغم وكبدة الدجاج.

الفواكيه الحمضية مثل الجريب فروت والبرتقال.

فوائد حمض الفوليك للجسم من أهم العناصر التي تعمل في بناء الخلايا وإعادة بناء الخلايا التالفة من خلال إنتاج كريات الدم البيضاء والحمراء.

يساعد في تقوية الدم وعلاج الأنيميا. يعمل على تقوية المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

يزيد من فرصة حماية الجسم من التعرض لسرطان القولون وسرطان عنق الرحم.

يساعد على حماية القلب وتقويته ضد الأمراض. يحمي الانسان من التعرض لمرض الزهايمر والإصابة بفقدان الذاكرة.

يساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية وخاصة مرض البهاق. يقي الانسان من التعرض للأرق ويساعد في علاج الاكتئاب.

فوائد حمض الفوليك للبشرة يساعد حمض الفوليك على تقوية خلايا البشرة ومنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة من خلال تحفيز الجسم على زيادة إنتاج الكولاجين الطبيعي.

يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات الجلدية التي تنتج عن عدم قدرة الجسم على إمتصاص الفيتامينات والمعادن.

يساعد الجسم في القيام بالعمليات الحيوية بشكل طبيعي وسليم مما ينعكس على البشرة من خلال زيادة نضارتها وحيويتها.

فوائد حمض الفوليك للشعر يساعد في إستعادة حيوية الشعر وتعزيز نموه وكثافته. يعمل على تقوية بصيلات الشعر مما يساعد في علاج تساقط الشعر ومنع تقصفه. يستخدم في زيادة رطوبة ولمعان الشعر وتخفيف نسبة التجعد الناتجة عن سوء التغذية.

أهمية حمض الفوليك للبنات قبل الزواج من أهم فوائد حمض الفوليك هو أنه يمنع التشوهات التي يمكن أن تصيب الجنين حيث أن نقص حمض الفوليك من جسم المرأة يؤدي إلى إصابة جنينها بتشوهات الحبل الشوكي كما أن حمض الفوليك هو من أهم العناصر اللازمة لانقسام وتكاثر جنين وتكوين الخلايا الخاصة بالجهاز العصبي. كما أن حمض الفوليك عنصر ضروري في عملية إنتاج الأحماض النووية أثناء الفترة الأولى في فترة الحمل ويساعد أيضا في تكوين خلايا الجهاز الهضمي والجلد والشعر ومعظم أنسجة الجسم. لذلك ينصح الأطباء حول العالم كل فتاة مقبلة على الزواج أن تهتم بتناول حمض الفوليك قبل موعد الزواج بثلاثة أشهر حتى تمد الجسم بالنسبة اللازمة للوقاية من حدوث التشوهات للجنين عند حدوث الحمل وكذلك للوقاية من الإصابة بأمراض فقر الدم.

أسباب نقص حمض الفوليك حمض الفوليك من العناصر التي لا يتم إنتاجها ذاتيا في الجسم وكذلك لا يحتفظ الجسم بها لفترات طويلة ولا يختزنه الجسم بكميات كبيرة لذلك لابد من إمداد الجسم بهذا العنصر الهام بشكل مستمر. تفقد النساء نسبة كبيرة من حمض الفوليك بشكل شهري أثناء فترة الدورة الشهرية لذلك فالنساء أكثر حاجة إلى تناول حمض الفوليك بشكل مستمر. أشهر أسباب نقص حمض الفوليك هو سوء التغذية حيث أن معظم الناس لا يتناولون الغذاء المتوازن المحتوي على كافة العناصر التي يحتاجها الجسم بشكل يومي. تناول بعض العقاقير مثل أدوية علاج السرطان والأقراص المانعة للحمل وأدوية الصرع. الإدمان على الكحوليات. مرضى الفشل الكلوى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل مستمر حيث يتم إزالة حمض الفوليك إثناء عملية غسيل الكلى. أعراض نقص حمض الفوليك قد تتشابه أعراض نقص حمض الفوليك من الجسم مع أعراض أنيميا نقص الحديد وقد لا تظهر أي أعراض واضحة على الجسم تشير إلى وجود نقص في حمض الفوليك سوى عند الحوامل في حالة حدوث تشوهات خلقية للجنين.

لذلك ينصح بإجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من مدى وجود نقص في حمض الفلويك في الجسم وهو اختبار لقياس كريات الدم الحمراء في الجسم ولا يتم إجراءه إلا في مختبرات معينة ولذلك يتم عمل هذا الاختبار للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ونقص فيتامين ب12 فهم الأكثر عرضة لنقص حمض الفوليك. ومع ذلك فهناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى احتمالية وجود نقص بنسبة حمض الفوليك في الجسم مثل الشعور بالضعف العام والدخول في نوبات الاكتئاب دون سبب واضح وزيادة خفقان القلب ومشاكل العظام واضطرابات النمو وخاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة.

كما أن نقص حمض الفوليك عند السيدات يؤدي إلى حدوث حالات الإجهاض المتكرر كما يؤدي إلى ولادة جنين ناقص في الوزن أو في النمو. الجرعة اليومية اللازمة من حمض الفوليك يحتاج الشخص العادي إلى تناول حوالي ربعمائة ميكروجرام من حمض الفوليك أي ما يعادل نصف مليجرام تقريبا بشكل يومي ويفضل أن يحصل عليها الجسم من خلال المضادر الطبيعية لحمض الفوليك وإذا لم يكن كذلك فقرص دوائي واحد بنفس التركيز يوميا يكفي لمد الجسم باحتياجاته من حمض الفوليك. أما بالنسبة للنساء الحوامل وخاصة في شهور حملهن الأولى وما يتعلق بالجرعة الدوائية اللازمة من حمض الفوليك فلابد لكل حامل أن تستير طبيبها الخاص حول الجرعة التي يجب عليها تناولها وخاصة في الشهور الأولى للحمل حيث قد تختلف الجرعة حسب طبيعة الحالة الصحية للمرأة الحامل.

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