شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. لما تكبر فى السن هو ده اللى هيحصل فى هرموناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون نظام الغدد الصماء من أعضاء وأنسجة تنتج هرمونات، وهذه الهرمونات هي مواد كيميائية يتم إطلاقها في مجرى الدم، ومع تقدمنا في العمر، تحدث التغيرات بشكل طبيعي في طريقة التحكم في أنظمة الجسم، وتصبح بعض الأنسجة المستهدفة أقل حساسية للهرمون المسيطر، وتقل كمية الهرمونات بالتالى، وهنا نتحدث عن هذه العملية بشكل مفصل فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "اعرف جسمك".

وفقا لما ذكره موقع " medlineplus" الطبى، فإن مستويات بعض الهرمونات تزيد فيما تنخفض أخرى، وبعضها لم يتغير مهما تقدمنا فى العمر.

وعامة تتغير استجابة أجهزة الغدد الصماء مع الشيخوخة، فتوجد الغدة النخامية في الدماغ، حيث تصل هذه الغدة إلى أقصى حجم لها في منتصف العمر ثم تصبح تدريجياً أصغر، ولديها جزأين:

• الجزء الخلفي يخزن الهرمونات المنتجة في منطقة ما تحت المهاد.

• الجزء الأمامي ينتج هرمونات تؤثر على النمو، الغدة الدرقية (TSH)، الغدة الكظرية، المبيض، الخصيتين، والثديين.

كما يتباطأ الأيض مع مرور الوقت بسبب تأثر الغدة الدرقية في الرقبة، وفي بعض الناس، قد ترتفع مستويات هرمون الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، أما الغدد الجار درقية فهي أربع غدد صغيرة تقع حول الغدة الدرقية، ويؤثر هرمون الغدة الدرقية على مستويات الكالسيوم والفوسفات التي تؤثر على قوة العظام، وارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية مع التقدم في العمر تسهم في هشاشة العظام.

كما يرتفع متوسط مستوى الجلوكوز الصائم من 6 إلى 14 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملغم / ديسيلتر) و ذلك كل 10 سنوات بعد سن 50، لأن الخلايا تصبح أقل حساسية لتأثيرات الأنسولين.

الغدد التناسلية

المبيض والخصيتين ينتجان الخلايا التناسلية ومنها البويضات والحيوانات المنوية، كما أنها تنتج الهرمونات الجنسية التي تتحكم في الخصائص الجنسية الثانوية مثل الثدي وشعر الوجه.

عند التقدم في السن

• يكون لدى الرجال في بعض الأحيان مستوى أقل من التستوستيرون.

• لدى النساء مستويات أقل من هرمون الاستراديول وغيرها من هرمونات الاستروجين بعد انقطاع الطمث.

تأثير التغييرات

عموما تنخفض بعض الهرمونات ، وبعضها لا يتغير، وبعضها يزداد مع التقدم في السن، والهرمونات التي عادة ما تنقص تشمل على:

• الألدوستيرون

• الكالسيتونين

•هرمون النمو

• الرينين

وفي النساء، غالبا ما تنخفض مستويات هرمونى الاستروجين والبرولاكتين بشكل ملحوظ.

الهرمونات التي غالبا ما تبقى دون تغيير أو انخفاض طفيف فقط تشمل ما يلي:

• الكورتيزول

• الادرينالين

• الأنسولين

• هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4

مستويات هرمون تستوستيرون تنخفض تدريجيا تدريجيا مع تقدم الرجال في السن.

الهرمونات التي قد تزيد:

• الهرمون الخاص بالمبيض(FSH)

•هرمون (LH)

• هرمون الغدة الدرقية