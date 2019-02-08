استشاري حقن مجهري يُوضّح كيفية تحديد نوع الجنين

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية أنه يمكن تحديد جنس المولود عن طريق الحقن المجهري، مشيرا إلى أنه يتم من خلال أخذ عينة من السائل المنوي للزوج بطريقة علمية في المختبر، ويتم اختيار الحيوانات المنوية التي تكون فيها نوعية الجنس المراد أكثر وتحقن برحم الزوجة أثناء التبويض، وإذا صار الحمل فإن جنس الحمل المراد يكون 70%، وهذا يسمى ترجيح جنس الجنين.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا في حديث خاص لـ" العرب اليوم"، إن تحديد جنس الجنين لصورة دقيقة يتم عن طريق الحقن المجهري عن طريق سحب البويضات، ثم حقنها بحيوانات الزوج، وبعد تكّون الأجنة يفحص كل جنين بأخذ خلية تعبر عنه وفحصها، وعندئذ يمكن معرفة جنس الجنين إذا كان ذكرًا أو أنثى وإذا كان سليمًا أو مريضًا.

وأوضح الملا، أنه يتم دراسة الصفات الوراثية لاستبعاد الكثير من الأمراض والعيوب الوراثية التي قد تكون متواجدة في أحد الجنسين، وهذه الطريقة تستخدم في أغلب الأوقات لأغراض طبية بحتة، مشيرا إلى أن تقنية اختيار المولود تتم من خلال الحقن المجهري وتتم من خلال غربلة الحيوانات المنوية حسب رغبة الزوجين وهى عملية دقيقة جدًا، وتعتبر طريقة الحقن المجهري فيها من أنجح الطرق.

قد يهمك أيضًا :

كيف يمكن تحسين نوعية الحيوانات المنوية وزيادة فرص الحمل

دراسة تكشف أفضل أوقات عمل الحيوانات المنوية في الربيع