أحمد شعبان يكشف أهمية "الفونغ شوي" خلال فصل الشتاء

كشف استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بـ"الريكي" والحاسة السادسة "grand master"، أحمد شعبان، عن مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة في الشتاء.

وقال شعبان لـ"لايف ستايل" :مع المناخ والطقس شديد البرودة لابد من الالتزام بالملابس الثقيلة، فالبرودة عندما تتسلل للجسم والعظام تأخذ ثلاثة أيام على الأقل حتى تخرج منه وتكون مصحوبة بآلام شديدة، وأخص بالذكر كبار السن لأنهم أكثر تأثرًا بالبرودة عن الأصغر في العمر والشباب.

وأضاف "أما بالنسبة للطعام فلابد أن يكون حارًا حتى يزيد من الحرارة في الجسم، بالطبع هذا بعد استشارة الطبيب المختص، وإذا كنت متأكد أنك ليس لديك أي مشاكل في منطقة المعدة، أيضا يجب تناول الأحماض مثل البرتقال واليوسفي والليمون للحماية من البرد، ويجب الحرص على التعرّض للشمس وتعريض الأماكن التي نجلس بها كذلك لأشعة الشمس، من 10 دقائق لأكثر حسب درجة الحرارة، وحسب توقيت التعرض للشمس، فالشمس مفيدة لجسم للغاية وتمد الجسم بفيتامين د".

وواصل:أيضا يجب المحافظة على ممارسة الرياضة سواء رياضة المشي أو بعض التمارين الرياضية المفيدة للعمود الفقري، مع العلم أن التأمل من التدريبات الهامة التي ترفع الطاقة في الجسد، خاصة تدريب الكونداليني الذي يرفع طاقة النار في الجسم فتزيد الحرارة وبالتالي تحافظ على حرارة الجسم وتزيد من نشاطه وحيويته أو أي تدريبات أخرى من شأنها زيادة طاقة النار".

وتابع شعبان : بالنسبة للفونغ شوي أو طاقة المكان لابد أن نزيد من اللون الأصفر والبرتقالي، والأحمر أي درجة من درجات هذه الألوان وكلما كانت الدرجات فاتحة، فتزيد من طاقة النار في الجسم، فيما يجب الابتعاد عن جميع الألوان المائية مثل الأزرق، والبنفسجي الغامق، والأخضر على الرغم من أنه لون متعادل إلا أنه ينصح بالابتعاد عنه، وكذلك اللون الأسود، يجب البعد عنه تماما لأنه لون يجلب الكآبة، فيسبب مشاكل نفسية كثيرة خاصة في فصل الشتاء، أما مريض السرطان فيجب أن يبتعد تماما عن اللون الأحمر ويركز على اللون الأصفر والبرتقالي فقط.

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