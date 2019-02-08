طبيب أسنان يُوضّح الهدف من عملية قص اللثة بالليزر

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا في حديث خاص ل "لايف ستايل" أن تقنية قص اللثة تكون ضرورية عندما تحتاج الابتسامة لتعديل إلى الأفضل، موضحًا أنه لا يوجد فيها أي أضرار وهي عملية تجميلية الهدف منها جعل اللثة تبدو طبيعية ولها ضوابط و شروط.

وقال سمير في حديث خاص لـ "لايف ستايل" إن أساس الابتسامة الجميلة هي الحصول على أسنان طويلة لامعة ومرتبة، وتعد عملية قص اللثة واحدة من أشهر عمليات الأسنان التجميلية في عصرنا الحالي فسواء كنت تعاني من قصر في تاج السن أو من لثة عريضة فإنها هي الحل المثالي لإنهاء هذه المشكلة بشكل جذري وإلى الأبد.

وأوضح الدكتور باسم سمير، أن الطبيب يزيل جزء من اللثة بالليزر لإظهار أكبر قدر ممكن من السن يتم إجراء هذه العملية أحياناً لأغراض تجميلية لمن يعاني من ابتسامة اللثة، ويمكن أيضا قص اللثة في حال تعرض السن لكسر داخلي والحاجة إلى تركيب قشرة خزفية تجميلية.

وأشار الدكتور باسم سمير أن قص اللثة يتم من 1 إلى 3 ملِ على الأكثر من اللثة حسب الحالة عن طريق الليزر الذي ساعد على تقليل الألم ولا يعاني المريض من نزيف أو وجود غرز كما كان الحال في الماضي عند استخدام الجراحة التقليدية، فضلًا عن أن قص اللثة بالليزر يحتاج إلى بنج رش بدلًا من الحقن.

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