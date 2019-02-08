تعرف على أفضل الطرق لعلاج السمنة والحصول على جسم مثالي

كشف الدكتور محمد أبو النجا، استشاري سمنة، وأستاذ مساعد الجراحة بطب عين شمس إن Y التقنية الجراحية الأكثر شيوعا للتخلص من البدانة.



وقال في حديث خاص لـ"لايف ستايل": تتنوع جراحات السمنة وتختلف باختلاف طبيعة كل حالة، وبالرغم من كثرة أنواع جراحات علاج السمنة ما بين تكميم المعدة وبالون المعدة وربط المعدة وغيرها، إلا أن لكل عملية منهم تقنية تختلف تمامًا عن الأخرى، وتتشابه جميعا في النتائج.



وتعد "تحوير المعدة"، عملية جراحية لعلاج البدانة، تهدف إلى إنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من كتلة جسم كبيرة ولم تستجيب أوزانهم للنزول بالطرق التقليدية.



جراحة تحوير المعدة على شكل حرف "y" تعتبر التقنية الأكثر شيوعا إذ أنها تجرى عن طريق فتحة صغيرة في البطن ولا تحتاج لعمل شق جراحي كبير مما يساعد على سرعة الشفاء منها.



من جانبه قال أبو النجا إن عملية تحوير المعدة يتم فيها استقطاع جزء من المعدة ليصبح شكلها مثل الجيب الصغير وإعادة توصيلها مباشرة بالأمعاء الدقيقة، مما يقلل نسبة الطعام التي يتناولها الشخص كذلك لا يمتص الطعام بشكل كامل نتيجة تخطي جزء من الجهاز الهضمي مما يساعد على فقدان الوزن.



وأوضح أن العملية تجرى تحت تأثير التخدير الكلي وتحتاج إلى الإقامة يومين أو أكثر بالمستشفى لا يتناول خلالها الشخص الطعام ويتغذى عن طريق المحاليل، ثم يحتاج إلى فترة نقاهة يمكن أن تصل إلى أسبوعين وبعدها يجب أن يخضع لنظام غذائي معين للحصول على النتائج التي يرجوها.

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