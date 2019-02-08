تعرفي علي طريقة تحضيرشرائح الدجاج بالكريمة

القاهرة _ لايف ستايل المقادير2 اشخاص نصف كيلو من صدور الدجاج تقطع شرائح طولية.

ملعقة كبيرة زبد ، ونصف ملعقة زيت.

2 فص ثوم مفري.

نصف كوب عش غراب (مشروم) 1 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف كوب كريمة لباني.

ملح وفلفل فلفل ألوان يقطع شرائح(يكتفي بحبة خضراء وأخري ملونة) طريقة التحضير يوضع علي الدجاج المقطع شرائح الملح والفلفل للتتبيل. توضع الطاسة علي النار وتضاف إليها الزبد والزيت ويضاف الثوم ويقلب تقليبة واحدة ثم يضاف شرائح الدجاج ويقلب لمدة 5 دقائق ثم يضاف المشروم للمقدار،ونصف كمية شرائح الفلفل. تذاب ملعقة الدقيق في نصف كوب ماء ،ثم يضاف إلي الدجاج ويقلب. تضاف الكريمة اللباني وتقلب، ثم يترك المقدار علي النار لمدة ربع ساعة ليتم النضج.



يرفع الدجاج ويتم تقديمه في طبق التقديم ويجمل بشرائح الفلفل،ويصب حوله الكريمة. يمكن تقديمه مع خضار سوتيه(كوسة وجزر وفاصوليا) وطبق من الأرز الأبيض .

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