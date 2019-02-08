محمد الشربيني يؤكّد أنّ الليزر المهبلي يحل مشاكل التخدير

أكّد الدكتور محمد فرج الشربيني، استشاري النساء والتوليد، أنّ جهاز الليزر المهبلي يعتبر ثورة في تكنولوجيا الهندسة الطبية لعلاج أمراض النساء، وقد بدأ استخدامه في أوروبا منذ نحو ست سنوات، وفي الخليج منذ نحو سنتين وكانت نتائجه مذهلة، والآن بدأ استخدامه في مصر، وخلال السنوات قليلة سيحل محل الجراحات ليبعدنا عن مشاكل التخدير والعمليات الجراحية وفترات النقاهة الطويلة بعدها.

وأوضح الشربيني لـ"لايف ستايل" أن الليزر المهبلي يعالج اتساع المهبل وجفافه، وكذلك السلس البولي، فضلا عن قلة الرغبة الجنسية والبرود عند السيدات، والالتهابات المهبلية المتكررة والمزمنة، وأشار إلى أن مدة جلسات الليزر المهبلي لا تتعدى خمسة عشر دقيقة ودون تخدير ودون جراحة ودون ألم ولا حاجة إلى دخول المريضة للمستشفى، كما تمارس المريضة حياتها الطبيعية فور الجلسة والعلاقة الزوجية بعد خمسة أيام، كما لا يوجد أي احتياطات أو اشتراطات خاصة للجلسة ولا يوجد أي مضاعفات طالما أجريت بالجهاز المخصص لذلك، وعلى يد طبيب مختص.



وأضاف أن متوسط عدد الجلسات يختلف من مريضة لأخرى حيث أن 50% من السيدات تكون جلسة واحدة كافية ولكن عادة تحتاج المريضة إلى ثلاث جلسات

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