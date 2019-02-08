طريقة اعداد وتحضير مشاوي اللحم الفلتو مع الخضار

المقادير4 اشخاص

1 كيلو جرام لحم مكعبات من عرق الفلتو(لحم بقر صغير السن).

بصلة متوسطة مفرية ناعما.

فلفل ألوان مكعبات.

4 طماطم مكعبات.

2 حبة كوسة مقطعة حلقات بسمك 2 سم.

2 حبة بصل مكعبات.

ملح وفلفل وبهارات.

نصف كوب من صلصة الشواء.

طريقة التحضير

في وعاء زجاجي ضعي مكعبات اللحم وعليها البصلة المفرية والملح والفلفل وصلصة الشواء واتركيها بالبراد مدة ساعتين.

بللي أسياخ الشواء الخشبية بنقعها في الماء بوعاء مستطيل الشكل حتى لاتحترق خلال الشواء.

إنشلي الأسياخ من الماء وابدأي في وضع اللحم المتبل والبصل والفلفل والكوسة بالتبادل في كل سيخ خشبي. أي قطعة بصل ثم مكعب لحم ثم قطعة فلفل ثم لحم ثم طماطم ثم كوسة ثم لحم وهكذا، وكرري نفس الطريقة حتى تنتهي المقادير.

جهزي الشواية وادهني السلك دهنا خفيفا بالزيت بواسطة فرشاة ثم ابدأي الشواء والشواية ساخنة.

قلبي أسياخ اللحم على الوجهين حتى النضج(10 دقائق تقريبا لكل وجه).

قدمي أسياخ اللحم مع الخضروات المشوية على فرشة من البقدونس وطبق من الأرز الأبيض. وبالهنا والشفا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طريقة إعداد وتحضير طبقات اللازانيا كيك باللحم والجبن

طريقة إعداد وتحضيرالأناناس مع اللحم المُدخن بالفرن