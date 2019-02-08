طريقة إعداد وتحضير الدجاج المقرمش بدون قلي

المقادير4 اشخاص

دجاجة متوسطة مقطعة إلى 8 قطع.

ملعقة كبيرة زبدة ذائبة.

مكونات الطبقة الخارجية:

1/2 فنجان بقسماط.

1/2 فنجان دقيق ذرة.

1/3 فنجان جبن بارميزان أو رومي مبشورة ناعم.

4 ملاعق صغيرة ريحان مجفف.

3/4 ملعقة بودرة ثوم.

1/2 ملعقة ملح.

1/2 ملعقة بودرة بصل.

1/2 ملعقة زعتر.

مكونات التتبيلة:

1/2 فنجان لبن رائب.

ملعقة كبيرة خل.

1/4 ملعقة ملح.

1/2 ملعقة كركم.

1/2 ملعقة زعتر.

1/4 ملعقة زنجبيل.

طريقة التحضير

تخلط مكونات التتبيلة في إناء عميق، ويوضع الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة ويمكن تركها يوم كامل.

تخلط مكونات الطبقة الخارجية جيداً. وتغمس قطع الدجاج فيها وتترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

تدهن الصينية بطبقة خفيفة من الزيت أو الزبدة وترص قطع الدجاج فيها.

ترش قطع الدجاج بملعقة الزبدة ثم تُطهى في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين.

تقدم قطع الدجاج المقرمش مع البطاطس والكاتشب أو حسب الرغبة.

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