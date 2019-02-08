شكرا لقرائتكم خبر عن حب نفسك.. عاطفتك تقلل معدل ضربات القلب وتقوى نظام مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يحبون أنفسهم لديهم انخفاض معدل ضربات القلب ونظام مناعة قوى.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فطلب الباحثون من جامعة أوكسفورد فى إحدى الدراسات من المتطوعين الاستماع إلى مقاطع صوتية تشجعهم على أن يكونوا متعاطفين أو يحبون أنفسهم، وبعد 11 دقيقة فقط كانت معدلات ضربات القلب لدى المشاركين أقل بكثير من أولئك الذين انتبهوا إلى النقد الداخلى الصعب لأنفسهم أو عدم قبول الذات.

وقال الباحثون إن معدل ضربات القلب المنخفض يساعدنا فى وضع الاسترخاء الذى يمنحنا أفضل فرصة للشفاء عن طريق تعزيز المناعة، أما عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة يصبح أقل كفاءة فى ضخ الدم، ومع مرور الوقت يمكن للخلايا فى القلب أن تصبح جوعانة من الأكسجين وتموت وهذا الأمر الذى يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأضاف الدكتور "انكه كارل"، وهو محاضر كبير فى علم النفس فى جامعة اكستر وأكسفورد، أن النتائج التى توصلت إليها الدراسة تضيف إلى الأبحاث السابقة التى تشير إلى فوائد الحب للنفس خاصة لذوى اضطرابات الصحة العقلية.