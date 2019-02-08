شكرا لقرائتكم خبر عن "دكتور الخليج 365".. خدمة طبية شاملة لصحة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم كل ما يهم صحة المصريين من موضوعات وخدمات طبية فى مختلف التخصصات، تعلن المؤسسة تطوير خدمة دكتور الخليج 365 كنافذة معرفية متكاملة لكل المعلومات والاستشارات والخدمات الطبية المختلفة.

ومن بين أهداف "دكتور الخليج 365" نشر الأخبار الطبية بشكل جديد وبمعالجات صحفية مختلفة، وذلك من خلال العديد من الوسائل مثل صور وفيديوهات وانفوجراف معلوماتى لكل الموضوعات الصحية التى يبحث عن المواطنين فى مختلف المجالات.

كما يساهم"دكتور الخليج 365" فى تقديم مجموعة متنوعة من الاستشارات والنصائح الطبية على مدار اليوم، وكذلك الخطوات التى تحتاجها فى يومك العادى وإذا واجهتك مشكلة صحية خلال مراحل حياتك المختلفة، وذلك من خلال المحتوى المعرفى والصحفى الذى تم إعداده من قبل باقة من أساتذة الطب المتخصصين الذين تم اختيارهم بعناية شديدة، لتقديم الخدمات الطبية عبر موقع الخليج 365 الفترة المقبلة.

ويقدم "دكتور الخليج 365" أيضا سلسلة حلقات مصورة سيتم استكمال بثها بشكل متتالى على الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا التابعة للموقع وقناة فيديو 7 بموقع اليوتيوب، وتتضمن الحلقات روشتات لأهم الأمراض التى تصيب الإنسان وأعراضها وطرق الوقاية والعلاج.

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 والاشتراك يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى [email protected]