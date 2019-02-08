شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن البقع الشمسية وكيفية إزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البقع على الجلد من الأشياء التي يصاب بها الكثيرون بأنواع مختلفة لعل من بينها البقع الشمسية، أي التي تظهر نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، ووفقا لموقع "healthline" سنتعرف عليها، ونجيب على عدد من التساؤلات حول طبيعتها وكيفية التخلص منها.

ما البقع الشمسية؟

البقع الشمسية هي بقع بنية مسطحة تتطور على مناطق من جلدك تتعرض لأشعة الشمس، وتُعرف أيضًا باسم بقع الكبد، على الرغم من أنها لا علاقة لها بالكبد.



بقع جلدية

هل البقع الشمسية مضرة؟

البقع الشمسية غير ضارة، وأيضا هي غير سرطانية لأن هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أنها علامة لإصابة الشخص بالسرطان الجلدي، وهذا غير صحيح، ولا تشكل أي خطر على صحتك أو تحتاج إلى علاج إلا إذا كنت تبحث عن إزالتها لأسباب تجميلية.

كيف يمكن إزالة البقع الشمسية؟

هناك العديد من العلاجات الاحترافية والمنزلية التي يمكنك استخدامها للمساعدة في إزالة البقع الشمسية أو إزالتها، ومنها:

-الصبار يحتوي على مركبات نشطة، بما في ذلك aloin و aloesin ، والتي وجدت على حد سواء لتخفيف فرط التصبغ، بما في ذلك البقع الشمسية.

-خل التفاح، يساعد الحمض المتواجد في خل التفاح على تفتيح البقع الشمسية عند وضعه بانتظام.

-شاي أخضر، تم اكتشاف مستخلص للشاي الأخضر له تأثير في التخلص من اللون المتغير في الجلد.

-عرق السوس، يستخدم في العديد من الكريمات المتاحة تجاريا للبقع الشمسية لأنه يفتح لون الجلد الناجم عن أضرار أشعة الشمس.