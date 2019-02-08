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زبدة الشيا ، تستخلص زبدة الشيا من ثمرة الشيا تلك الثمرة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وتستخدم زبدة الشيا في العديد من المجالات الخاصة بالتجميل كعلاج الشعر والبشرة، وتكون زبدة الشيا جامدة في الجو العادي ولكنها تتغير بتغير درجة حرارة الجسم لتتحول إلى زيت سائل، ويتواجد نوعان من زبدة الشيا وهما زبدة الشيا البيضاء وزبدة الشيا الصفراء لكلا منهما استخداماته المختلفة.

تسمى شجرة الشيا باسم شجرة الكاريت أي شجرة الحياة، وذلك لأنها تحتوي على خصائص علاجية استثنائية، ويلجأ بعض سكان أفريقيا لاستخدامها في الطهي لما تحتويه على دهون وزيوت نباتية مفيدة، بالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر المادة الأكثر ترطيبا للشعر والبشرة، وتستخرج زبدة الشيا بكسر الجوزة التي تحملها الشجرة والقيام بعصرها بواسطة ماكينات خاصة.

يمكن صنع زبدة الشيا بالطريقة التقليدية عن طريق استخراج المادة الموجودة داخل الجوزة بعد كسرها وطحن ما بداخلها وغليها واستخراج المادة الدهنية التي تطفو على سطحها، وتكون تلك المادة ذات لون أصفر عاجي، وهي لها رائحة غير محببة للبعض فمن الأفضل أن يتم تكريرها، حيث تصبح المادة المكررة ذات طعم لذيذ ويكون لونها ما بين الرمادي والأبيض والأخضر.

الفرق بين زبدة الشيا البيضاء والصفراء

هناك العديد من الفروق التي تتواجد بين زبدة الشيا البيضاء والصفراء والتي تظهر في عدد من النقاط بداية من طريقة الإنتاج أو التحضير أو بعض الاستخدامات، وسوف نوضح تلك الفروقات في النقاط التالية.

طريقة الإنتاج

يتم استخراج زبدة الشيا الصفراء من جوز شجرة الشيا، ويمكن استعمال اليد أو أي طريقة محببة لمعالجة المادة المستخرجة، وتصلح أي طريقة لاستخراج زبدة الشيا الصفراء والحفاظ على الفيتامينات والمعادن والمكونات المفيدة المتواجدة بها.

أما زبدة الشيا البيضاء فيتم تحضيرها عن طريق المواد الكيميائية، فيدخل في إنتاجها مادة الفورماليدهيد والهكسان الكيميائي، ويتم ذلك من أجل استخراج زبدة الشيا وإذابة جوز الشيا خلال مرحلة التكرير، وتتسبب تلك الطريقة في فقدان الزبدة بعض المعادن والفيتامينات الهامة بها.

الرائحة الخاصة بهما

زبدة الشيا الصفراء تكون رائحتها شبيهة بالدخان والمكسرات، وغير محببة للكثير من المستخدمين بسبب قوة الرائحة.

أما زبدة الشيا البيضاء ففي الغالب يضاف إليها الكثير من المواد العطرية أثناء المعالجة الكيميائية لها، وهذا يجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين.

تسمية زبدة الشيا

تعرف زبدة الشيا الصفراء باسم زبدة الشيا الخام المكررة.

أما زبدة الشيا البيضاء فتعرف باسم زبدة الشيا المكررة.

سعر زبدة الشيا البيضاء والصفراء

تعتبر زبدة الشيا الصفراء أكثر سعرا وتكلفة، ذلك لأنها تستخرج من مواد طبيعية، ومن الصعب توفرها دائما في الأسواق.

زبدة الشيا البيضاء تكون أقل سعرا نظرا لأن الشركات المصنعة لها تقوم بخلط مكونات أخرى أقل في التكلفة مع زبدة الشيا لإعطائها رائحة أفضل وزيادة كميتها، وهذا هو السبب في قلة سعرها، ولكن تكون أقل فعالية وجودة وتتوفر بكمية كبيرة في الأسواق.

فوائد زبدة الشيا الصفراء والبيضاء

تستخدم زبدة الشيا الصفراء في علاج العديد من المشكلات والتي من بينها جفاف الجلد والطفح الجلدس، الهالات السوداء حول العينين، تشقق الجلد، لدغ الحشرات، الطفح الجلدي، وغيرها من المشكلات نظرا لأنها تحتوي على الفيتامينات الأساسية والضرورية لصحة الجلد، وتستخدم زبدة الشيا الصفراء أيضا في العناية بالبشرة والشعر، واستخدامها كمرطب للشفاه المشققة.

أما زبدة الشيا البيضاء فيتم استخدامها في علاج بعض مشاكل الشعر والبشرة نظرا لأنها لا تحتوي على العناصر الأساسية في عملية تكريرها، وتختلف زبدة الشيا البيضاء في تصنيعها من مكان لآخر، ولكن في المجمل لا يمكن الاستفادة منها في علاج الكثير من المشكلات.

القيمة الغذائية لزبدة الشيا الخام

تحتوي زبدة الشيا الخام على قيمة غذائية عالية، نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الهامة التي لها فائدة كبيرة للجسم والبشرة والشعر، فتحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة من بينها حمض الستياريك وحمض الأوليك ونسبة من حمض البالمتيك وحمض اللينوليك، بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات الضرورية للجسم والبشرة والتي من بينها فيتامين E وفيتامين A.

فوائد زبدة الشيا

تعمل زبدة الشيا على إزالة التشققات والخطوط الحمراء والبيضاء عن الجسم.

تساعد في علاج حروق الجلد والبشرة.

تستخدم في ترطيب وتنعيم البشرة نظرا لاحتوائها على الأحماض الدهنية.

تعمل زبدة الشيا على تجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت.

تساعد في إخفاء التجاعيد وعلاجها.

تساعد زبدة الشيا في علاج مرض الإكزيما وأي التهابات أخرى تتواجد في الجلد.

تحمي البشرة من التغيرات الجوية التي تتعرض لها.

يمكن استخدام زبدة الشيا في إزالة المكياج.

تعالج حروق الشمس التي تتعرض لها البشرة.

تساهم في مقاومة تهيج الجلد والحساسية.

تعتبر زبدة الشيا ملطفا للشعر، وتستخدم كبرسم مرطب.

تساعد زبدة الشيا على تطويل الشعر وتنعميه بشكل فعال.

يمكن استخدامها للرجال بعد الحلاقة كمرطب للبشرة الحساسة.

تستخدم زبدة الشيا أيضا في ترطيب بشرة الأطفال لكونها لطيفة وناعمة على البشرة، وأيضًا يمكن استخدامها لعلاج طفح الحفاض أو عند إصابة الطفل بالأكزيما.