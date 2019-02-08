شكرا لقرائتكم أطعمة العمل المجانية.. سكر وأملاح ودهون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد باحثون في دراسة جديدة أن الأطعمة التي يتناولها الموظفون في أماكن عملهم في الولايات المتحدة تكون غير صحية عادة سواء تلك التي يشترونها من المقصف أو المتاحة لهم مجانا.

وأظهر مسح عما تناوله بالغون في عملهم على مدى الأسبوع أن شخصا من كل أربعة تناول الطعام في العمل مرة أو أكثر وكان بشكل عام مليئا بالسعرات التي لا فائدة لها والأملاح والدهون والسكر.

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية إلى أن تلك الأطعمة تشمل البيتزا والمشروبات الغازية والبسكويت والكعك والحلوى مما أضاف ما يقرب من 1300 سعر حراري لغذائهم في الأسبوع.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، ستيفن أونيفرك، وهو باحث في مراكز التحكم في الأمراض ومكافحة البدانة في أتلانتا بولاية جورجيا: "أغلب تلك الأطعمة لا يأتي من مقصف أو ماكينات بيع لكنه معروض مجانا في مناسبات اجتماعية واجتماعات مما فاجأنا".

وخلص الباحثون في الدراسة لتلك النتائج من عينة ممثلة للموظفين على مستوى البلاد شملت 5200 موظف شاركوا في استبيان أجرته وزارة الزراعة بين عامي 2012 و2013 وسألهم عما تناولوه على مدى سبعة أيام.

وخلص الباحثون إلى أن 23 بالمئة من الموظفين حصلوا على طعام في العمل خلال الأسبوع من بينهم 17 بالمئة حصلوا على طعام مجاني وتسعة بالمئة اشتروا هذا الطعام. ومن بين أبرز ما ساهم في زيادة إجمالي السعرات الحرارية التي تناولوها كانت المشروبات الغازية والشطائر والرقائق والمعجنات والبيتزا والحلويات.

ويشير فريق الدراسة إلى أن الأطعمة المتاحة في مكان العمل سجلت 48.6 نقطة على مقياس مؤشر الطعام الصحي لعام 2010 وهو نفس المعدل الذي تسجله مكونات قائمة الطعام في مطاعم الوجبات السريعة.

والأطعمة الصحية على هذا المقياس الغنية بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبروتينات والألياف تسجل 100 نقطة.

ونبه الباحثون إلى أن الأطعمة التي يحصل عليها الموظفون في عملهم لا تشكل أكبر قسم من أغلب نظامهم الغذائي، لكن ومع ذلك فنسبة 11 بالمئة منهم يحصلون على الطعام في العمل ثلاث مرات أسبوعيا، فيما حصل خمسة بالمئة عليه خمس مرات أو أكثر في الأسبوع بما يعني أن ملايين الموظفين يتناولون كميات كبيرة من السعرات الحرارية في العمل بانتظام مما قد يشكل جزءا مهما من نظامهم الغذائي.

وقال أونيفرك في مقابلة عبر الهاتف: "بعض الموظفين قد يتناولون وجبة خفيفة فحسب، لكن آخرين يعتمدون على الأكل في العمل كمكون أساسي من نظامهم الغذائي".

وينظر الباحثون في مواصفات برامج الصحة في أماكن العمل وكيف يمكنها أن تؤثر على التغذية. على سبيل المثال يمكن لسياسات أماكن العمل المستقبلية أن تضع قاعدة لتقديم طعام صحي في الاجتماعات بجانب البيتزا أو الكعك.