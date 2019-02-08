طريقة إعداد وتحضيرالدجاج على الطريقة الصينية

المقادير6 اشخاص

3 صدور دجاج مخلية مقطعة قطع صغيرة

ثمرة فلفل أحمر صغير الحجم مقطع

جزرة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة

فص ثوم كبير مفروم

ملعقة زنجبيل طازجة مقطعة

ملعقة صغيرة كورن فلاور

ملعقة كبيرة سكر بني

4 ملعقة كبيرة صوص صويا

٣ ملعقة كبيرة خل أبيض

٣ ملعقة كبيرة خل بلساميك

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم

زيت عباد شمس للتحمير

طريقة التحضير

اخلطي الدجاج مع زيت السمسم وملعقة من صوص الصويا.

قومي بمزج باقي كمية صوص الصويا والخل الأبيض وخل البلساميك والسكر البني و الكورن فلاور في إناء مناسب.

قومي بتغطية القليل من الدجاج بخليط الصويا والخل والكورن فلاور ثم ضعيها في زيت التحمير وانتظري حتى يصبح لون الدجاج أقرب إلى الذهبي ثم ارفعي الدجاج من على النار ونشفيه من الزيت على أوراق المطبخ. قومي بتكرار هذه العملية مع بقية كمية الدجاج.

قومي بتسخين ملعقة من زيت الطعام في إناء آخر وضعي به الخضروات والزنجبيل والثوم وقومي بتقليب المكونات لمدة 3 دقائق ثم ضيفي لها القليل من صوص الصويا ثم ارفعيها من على النار.

قومي بسكب الخضروات على الدجاج ليقدم مع الأرز.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طريقة إعداد الدجاج الحار المشوي بصوص البرتقال والكسبرة

طريقة إعداد وتحضير الدجاج البانيه بالكريمة والجبن