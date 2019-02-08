شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. البابونج والألوفيرا لعلاج وتطهير الجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تعرضت لجرح أو خدش يمكنك أن تخفف آثار الجرح باللجوء للطبيعة، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام البابونج والألوفيرا لعلاج الجروح وشفائها، بحسب ما ذكر موقع "step to Health".



علاج الجروح

الألوفيرا لتطهير وشفاء الجروح

يساعد وضع الألوفيرا على الجرح، فى علاج الجروح والحروق والتهيج والتهاب الجلد، حيث يتكون الجل الموجود داخل أوراق الصبار من مواد صمغية حمضية، أملاح عضوية، أنزيمات ، صابونين، وتانينات، وفيتامينات ، ومجموعة متنوعة من المعادن، وهو ما يجعله رائعاً، حيث يساعد وضع الألوفيرا على الجلد إنتاج الجسم للكولاجين وهو ما يسرع عملية الشفاء وتكوين أنسجة جديدة.



الالوفيرا

والعديد من الدراسات تكشف أن الصبار له آثار علاجية تساعد في تقليل الألم والالتهاب، كما يحتوي الصبار على الأيمودين ، وهو مركب عضوي يحارب الفيروسات والبكتيريا، وهذا يساعد على التئام الجروح بسرعة ودون التعرض لخطر العدوى.

طريقة الوصفة

اقطع ورقة صبار ثم قم بقطعها بسكين، وضع كل المادة الهلامية السائلة بداخله فى قالب مكعبات الثلج ثم ضعها بالفريزر.ويحتفظ جل الصبار بجميع خصائصه أثناء تجميده، كلما كنت في حاجة إليها ، كل ما عليك القيام به هو إزالة واحدة من المكعبات ووضعها على الجروح.

ثانياً وصفة البابونج

وافقت وكالة الطب الأوروبية (EMA) على استخدام البابونج بضع كعلاج موضعى للجروح والأكزيما والكدمات وتخفيف جميع أنواع الالتهابات.



البابونج المجفف

المكونات

1 ملعقة كبيرة من البابونج المجفف (10 جرام)

نصف كوب ماء (100 مل)

الطريقة:

أغلى الماء ثم أضف ملعقة كبيرة من البابونج المجفف.بعد أن يصبح دافئاً استخدم قطعة قطن لوضعه على الجرح.يمكنك تكرار هذه الخطوات عدة مرات في اليوم، وعادة ما يكون له نتائج ممتازة.