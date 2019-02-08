شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الحلق بالنعناع والبخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يعانون من التهاب الحلق خاصة فى هذه الأيام لأن البكتيريا تنشط فى المناخ البارد وهذا يؤدى إلى قلة تناول الطعام وبحة الصوت وألم الحلق عند البلع.



علاج التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق

وفيما يلي طرق للشعور بالتحسن عند حدوث التهاب في الحلق، وفقاً للموقع الطبى الأمريكي“Myoclinic”:



المنثول "النعناع"

تحتوي بعض أقراص الاستحلاب على المنثول وهو مكون يمكن أن يخدر الأنسجة في حلقك بلطف، وهذا يمكن أن يوفر لك راحة مؤقتة من حرق وأحاسيس الألم.



علاج التهاب الحلق

العسل

يمكن أن يساعد الشاي الدافئ المحلى بالعسل في تهدئة حلقك المتهيج، كما يحافظ الشاي على رطوبتك ، وهي خطوة مهمة أخرى في علاج التهاب الحلق.

ويمكن اختيار الشاي الأخضر ، الذي يعمل كمضاد للبكتيريا ، ومسكن للألم ، ومصدر غني لمضادات الأكسدة ، وكذلك يساعد على تقليل الالتهاب.



علاج التهاب الحلق





البقاء رطب "تناول المياه"

البقاء رطب هو جزء مهم من علاج التهاب في الحلق، لذلك عندما تشعر بالجفاف ، لا يمكن لجسمك إنتاج ما يكفي من اللعاب والمخاط للحفاظ على حلقك بشكل طبيعي، لذلك يجب تناول المياه.

امنح نفسك دش بالبخار

إذا لم يكن لديك جهاز ترطيب، فلا يزال بإمكانك التخلص من الهواء الرطب، لذلك تنفث البخار من الحمام الدافئ للمساعدة في تقليل التورم وتخفيف آلام التهاب الحلق.

يمكنك أيضًا إنشاء بخار عن طريق تشغيل الماء الساخن جدًا في الحوض، وثني منشفة فوق رأسك وتميل إلى الحوض للتنفس في البخار، واستمر في أخذ نفس عميق لعدة دقائق ، وكرر عند الضرورة لتخفيف التهاب الحلق.

الغرغرة بالماء المالح

يمكن الغرغرة بالماء المالح الدافئ أن تساعد في تهدئة الحلق، حيث يخرج الملح المخاط من نسيج الحلق الملتهب المتورم ويساعد على تخفيف الانزعاج.

توصي مايو كلينيك بدمج 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع نصف كوب من الماء الدافئ، وحرك ذلك حتى يذوب الملح. ثم استخدامها كغرغرة عدة مرات كل يوم.