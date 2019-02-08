دراسة: كثرة مشاهدة التلفزيون تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية لأول مرة الصلة بين ارتفاع معدلات سرطان القولون والمستقيم بكثرة الجلوس لمشاهدة التلفزيون.

ونقلت مجلة "نيوز ميديكال" العلمية عن جامعة "ماساتشوستس" الأمريكية أن التكاسل وقلة النشاط البدني يزيد من سرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٥٠ عاماً.



ونمط الحياة الرتيب هو أحد عوامل الخطر على الصحة التي غالبا ما يتم تجاهلها. وقد تساعد هذه الدراسة في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر كبير والذين قد يستفيدون أكثر من الفحص المبكر.





وازدادت نسبة حدوث سرطان القولون والمستقيم بشكل كبير بين تلك الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٤٩ عاما في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وحلل الباحثون أوقات المشاهدة التلفزيونية وغير ذلك من سلوكيات الحياة الرتيبة بين أكثر من ٨٩ ألف سيدة أمريكية. وتراوحت أعمار الأشخاص بين ٢٥ و٤٢ سنة في بداية الدراسة خلال عام ١٩٩١، وتمت متابعتهم لمدة ٢٢ عاما.



وتمَّ تشخيص ١١٨ سيدة بالمرض في مرحلة مبكرة على مدى فترة المتابعة التي استمرت عقدين. ووجدت الدراسة أن ساعة واحدة فقط من مشاهدة التلفزيون في اليوم الواحد كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة 12%، وهو رقم ارتفع إلى نسبة مذهلة بلغت 70% عندما تابعت السيدات التلفزيون لساعتين أو أكثر في اليوم.

