طريقة إعداد وتحضيرحلى تشيز كيك الأوريو Oreo Cheesecake

المقادير8 اشخاص

مقادير عمل قاعدة التشيز كيك:

كوب ونصف بسكويت الشاى مطحون

ربع كوب سكر

7 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

مقادير التشيز كيك:2 وربع كوب كريمة

نصف كيلو جبن كريمى

ثلثى كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة عصير الليمون

2 ملعقة صغيرة فانيليا

¾ كوب بسكويت اوريو مطحون

كريم شانتيه للتزيين

حبات كاملة من بسكويت اوريو أو شيكولاته مطبخ للتزيين

طريقة التحضير

طريقة عمل قاعدة التشيز كيك: يطحن بسكويت الشاى العادى فى الكبة لمدة ثوانى حتى يصير خشن الملمس وليس ناعماً. أضيفى السكر الى البسكويت وقومى بخفقهما فى الكبة مرة أخرى كى يتخلطا معاً. تُذاب الذبدة على نار هادئة، وبعد الذوبان تضاف الى البسكويت والسكر ويتم التقليب جيداً، حتى يتشكل خليط لين يمكن تشكيله.

حضرى القوالب التى ترغبين فى تقديمها فى النهاية، على أن تكون عالية الجوانب ومفتوحة من الناحيتين.وحضرى أيضا صينية مناسبة الحجم تسمح بوضع القوالب السابق تحضيرها فيها. ضعى القوالب المعدنية فى الصينية ولا تنسى إبعاد كل قالب عن الآخر بمسافة حوالى 2 سم. ضعى الآن خليط البسكويت السابق تحضريه فى الكبة وإبدأى بسكبه فى القوالب المعدنية ليكّون قاعدة التشيز كيك، ولا تنسى تسويته بالضغط عليه بآلة مستقيمة.

طريقة عمل التشيز كيك: يُطحن بسكويت الاوريو فى الحبة لمدة ثوانى، حتى يصبح خشن الملمس.

أخفقى الكريمة بالمضرب الكهربائى على أعلى سرعة حتى تتماسك. أحضرى وعاءا آخر، وقومى بخفق الجبن الكريمى والملح والفانيليا والسكر وعصير الليمون فى الوعاء بالمضرب الكهربائى، على سرعة عالية لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج كريمياً وخفيف.

الآن أضيفى خليط الجبن الكريمى إلى خليط الكريمة وقومى بخفقهما معاً مرة ثانية على سرعة متوسطة، حتى إكتمال المزج.وكخطوة قبل الأخيرة قومى بوقف المضرب الكهربائى، ثم ضعى بسكويت الاوريو المطحون سابقاً بالتدريج على خليط الكريمة والجبن الكريمى، مع التقليب المستمر بالملعقة حتى تختلط جميع المقادير.

الآن وزعى الخليط المُحَضّر داخل القوالب المعدنية وفوق قاعدة البسكويت التى سبق وأن وضعناها فى القوالب المعدنية، إستمرى فى توزيع الخليط على القوالب المعدنية حتى تمتلأ كلها، ولكن تجنبى ملأها للنهاية حتى لا تنسكب خارج القوالب، ثم قومى بتسوية الأسطح كما فعلنا سابقاً مع القاعدة.

أصبحت التشيز كيك جاهزة ولكن لا تنسى وضع صينية القوالب بكاملها فى الثلاجة لمدة 12 ساعة حتى تتماسك، وبعدها يمكنكِ إخراجها وإخراج وحدات التشيز كيك من القوالب بهدوء وتقديمها فى صحن باردة، لا تنسى تزيين السطح بالكريم شانيته وحبات بسكويت الأوريو أو شرائح من شيكولاته المطبخ اللذيذة!

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