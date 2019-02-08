طريقة إعداد وتحضيرحلوى الليمون بجوز الهند

المقادير6 اشخاص

الطبقة الاولى:

ثلثا كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

كوب جوز هند خشن

نصف كوب سكر ناعم بودرة

نصف كوب زبدة باردة طبقة الليمون:

ملعقة كبيرة نشا

ملعقتين كبيرتين دقيق

كوب سكر

بيضتان كبيرتان

صفار بيضة كبيرة

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور ناعم

ملعقة صغيرة فانيليا

سكر ناعم بودرة للتقديم

طريقة التحضير

يسخن الفرن على درجة 180، ثم يتم تحضير قالب فرن مستطيل بتبطينه بورق الومنيوم أو ورق الزبدة الخاص بالفرن.

في وعاء ضعي النشا وجوز الهند والسكر ثم استخدمي محضرة الطعام لخلط المزيج، شغليها على سرعة متوسطة وأضيفي الزبدة أثناء ذلك، أوقفي محضرة الطعام ثم أعيدي الخلط حتى يتجمع الخليط على هيئة عجين، لا تخلطي العجين كثيراً.

ضعي العجين في قالب الفرن المبطن بالورق الحراري أو الفويل، ادخلي القالب الى الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتماسك الخليط.

حضري حشوة الليمون: في وعاء اخلطي بالشوكة كل من النشا والدقيق والسكر والبيض وصفار البيض وعصير الليمون ومبشور الليمون والفانيليا، استمري في الخلط حتى يمتزج تماماً.

صبي حشوة الليمون في قالب الفرن فوق الطبقة الأولى، ثم ادخلي القالب الفرن مجدداً لمدة 20 دقيقة لتتماسك الطبقة الثانية.

بعد ان يبرد الحلو يتم إدخاله الثلاجة ثم يقطع مربعات ويرش بالسكر البودرة ويقدم.