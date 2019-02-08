طريقة إعداد وتحضيرتشيز كيك القهوة والشوكولاتة

المقادير8 اشخاص

160 جرام بسكويت اوريو مطحون

ربع كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

500 جرام جبن كريمي

6 بيض

فانيليا

2/3 كوب سكر

250 جرام شوكولاتة طبخ

2 ملعقة قهوة فورية

ملعقة كبيرة ماء ساخن

شوكولاتة بيضاء للوجه

طريقة التحضير

يخلط البسكويت المطحون مع الزبدة وربع كوب سكر. يوزع الخليط في صينية التشيزكيك ويضغط جيداً.

تخفق الجبن الكريمي مع السكر ثم يضاف صفار البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق. ثم تضاف الفانيليا وتخلط جيداً.

في وعاء منفصل يخفق بياض البيض لمدة 5 دقائق. ثم يضاف تدريجياً إلى خليط الجبنة مع التقليب من أسفل لأعلى. ثم قسمي المزيج الى قسمين متساوين.

لطبقة القهوة: يخلط مسحوق القهوة والماء في وعاء صغير حتى تذوب حبيبات القهوة. ويصب خليط القهوة في الوعاء الاول من خليط الجبن. يحرك بلطف حتى يمتزج جيداً. يصب الخليط تدريجياً على طبقة البسكويت ويساوى السطح باستخدام ظهر الملعقة.

لطبقة الشوكولاتة: تذوب الشوكولاتة ويضاف اليها حوالي 1/2 كوب من خليط الجبن من الوعاء الثاني وتمزج مع الشوكولاتة المذوبة. ثم يصب خليط الشوكولاتة مرة أخرى في الوعاء ويقلب تدريجياً حتى يمتزج. يصب خليط الشوكولاتة فوق طبقة القهوة برفق.

تخبز التشيزكيك في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة ثم تخرج من الفرن وتبرد. ثم تزين بشوكولاتة بيضاء.

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