اضرار الكركم منها مشاكل المعدة وتكون حصوات الكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركم من الأعشاب الطبية التى لها خصائص طبية لاحتوائه على مركب "الكركمين" وهو من مضادات الأكسدة ومضاد قوي للالتهابات ويساعد على مكافحة الجذور الحرة المسببة للأمراض، ولكن لأن الافراط فى أى شىء يكون له آثار جانبية نتعرف فى هذا التقرير على اضرار الكركم، بحسب موقع "style craze".

اضرار الكركم

هناك أضراراً عديدة يسببها الكركم عند الإفراط فى تناوله وهذه الأضرار هى:



اضرار الكركم ما هى

زيادة خطر النزيف

يبطئ الكركم من تخثر الدم، وهذا يمكن أن يزيد من خطر حدوث الكدمات والنزيف في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف، كما قد يتفاعل الكركم مع بعض الأدوية ويسبب نزيفًا مفرطًا.



من اضرار الكركم مشاكل المعدة

مشاكل فى المعدة وارتجاع المرىء

تناول الكركم في الحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وكذلك كشف العلماء أن جرعات عالية من الكركم لفترات طويلة من الوقت يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

إذا كنت تعاني أيضاً من عسر الهضم أو فرط الحموضة ، فمن الأفضل لك تماما تجنب استخدام الكركم لأنه يسبب مشاكل في المعدة وحرقة وارتجاع المرئ.

زيادة خطر حصوات المرارة

يحتوي الكركم على كميات كبيرة من الأكسالات، وهي مادة كيميائية يمكن أن تزيد من خطر حصوات المرارة، في إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، زاد الكركم بشكل ملحوظ من مستويات الأكسالات في البول وهو ما يزيد من انقباضات المرارة.

انخفاض ضغط الدم

يمكن لجرعات عالية من الكركم خفض ضغط الدم، وبالتالي يجب على الأفراد الذين يتناولوا أدوية ضغط الدم توخي الحذر أثناء تناول الكركم.



حصوات الكلى من اضرار الكركم

زيادة خطر حصوات الكلى

الكثير من الكركم قد يزيد من خطر حصى الكلى، هذا بسبب وجود الأكسالات في الكركم، وهذه الأكسالات غير قابلة للذوبان، وهى المسؤول الأول عن حصوات الكلى.

الكركم والنساء الحوامل والمرضعات

وفقا لمركز جامعة ماريلاند الطبي، الكركم آمن للنساء الحوامل فقط عندما يتم استخدامه كتوابل في أطباق الطعام ولكن يجب تجنب مكملات الكركم أثناء الحمل والرضاعة.

الإسهال والغثيان

الإسهال والغثيان من الأعراض الشائعة المرتبطة بالكركم وذلك لأن الكركمين الموجود في الكركم يسبب تهيج الجهاز الهضمي وتثير الغثيان والإسهال.



اضرار الكركم منها الحساسية

الكركم يسبب الحساسية

يمكن أن يسبب الكركم لدى بعض الأشخاص حساسية، حيث يمكن أن يسبب الطفح الجلدي وضيق في التنفس.

الكركم قد يؤدي إلى العقم

الكركم ، إذا تم تناوله عن طريق الفم من قبل الرجال، قد يقلل مستويات هرمون التستوستيرون ويقلل من حركة الحيوانات المنوية، هذا قد يؤدي في النهاية إلى العقم.



مشروب الكركم باللبن

يسبب نقص الحديد

وفقا للدراسات، وجد أن المركبات الموجودة في الكركم ترتبط بالحديد، هذا يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الغذاء ، مما يؤدي إلى نقص الحديد.