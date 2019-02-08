شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأسنان لها فوائد عديدة منها حمايتك من ضمور عظام الفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يزعجك مظهر أسنانك المفقودة عندما تضحك أو تتحدث؟..هل تعلم أن سنتك المفقودة تؤثر على شكل عظام وجهك وتجعلك تبدو أكبر سناً؟...إذا كانت إجابتك بنعم، فهناك عدة طرق لاستبدال وإصلاح هذا العيب الذى يؤثر على شكلك، منها زراعة الأسنان من خلال عمل جسور أو أجزاء أو طقم أسنان كامل، بزراعة أسنان صناعية لتحل محل الأسنان المفقودة، فى هذا التقرير يقدم لنا الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان كل المعلومات اللازمة عن زراعة الأسنان.



زراعة الاسنان

زراعة الاسنان

قال الدكتور شادى على حسين، لـ ”الخليج 365” إن زراعة الأسنان تكون بتركيب جذر صناعي مصنوع من معدن التيتانيوم، يتم إدخاله في عظم الفك ليحل محل جذر السن الطبيعي، وهذا الجذر يعمل على تثبيت الأسنان البديلة في مكانها.



شكل زراعة الاسنان

فوائد زراعة الاسنان

وأوضح شادى حسين أن هناك فوائد لإجراء زراعة الأسنان تتمثل فى أن:

-فقدان أو تعرض الأسنان الطبيعية إلى الخلع والكسر له تأثيرات صحية كبيرة، حيث أنها تؤثر على عظام الفك الموجودة تحت السنة التى تعرضت للكسر وبالتالى عظم الوجه، ويحدث ضمور فى عظام الفك تحت السنة وكذلك الأسنان القريبة منها، وتتعرض الأسنان المقابلة لها للسقوط أيضاً، لذلك إن زراعة الأسنان تساعد على منع هذه المخاطر الصحية.

- فقد الأسنان أيضاً يؤثر على مظهرك الجمالى بشكل كبير.



زراعة الاسنان

زراعة الاسنان فى مصر

قال الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، أن نسبة نجاح زراعة الأسنان فى مصر كبيرة للغاية ووصلت لـ أكثر من 99.7% .

وأوضح أن زراعة الأسنان فى مصر والشرق الأوسط كانت تواجه صعوبات فى البداية لأنها تحتاج لمجهود كبير، بسبب اختلاف تشكيل وكثافة العظام عند العرب والمصريين مقارنة بالأوروبيون وكذلك عادات الطعام والشراب وعادات تنظيف الأسنان، لذلك فإن نسبة النجاح التى وصلت إليها مصر كبيرة للغاية فى هذا الأمر بسبب التكنولوجيا الحديثة التى ساعدت فى هذا النجاح بدرجة كبيرة.

اسأل طبيبك عن نوع زرعة الاسنان

أوضح الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس إلى أنه من المهم للمريض معرفة أنواع زراعة الأسنان، حتى يتأقلم معها لأنها تظل معه طوال عمره، ولضمان نجاح الأمر معه.

وأشار إلى أن المريض يجب أن يتأكد أن نوع الزرعة التى اتفق عليها هى التى تم وضعها فى أسنانه، مع ضرورة علمه أن زرعة الأسنان تحتاج إلى صيانة بعد فترة من الوقت.



نصائح زراعة الاسنان

نصائح تضمن نجاح زراعة الاسنان

قال الدكتور شادى على حسين، أن هناك عدة نصائح لضمان نجاح عملية زراعة الأسنان، يجب اتباع هذه النصائح بدقة، حتى تنجح الزراعة.

-المريض يجب أن يعرف نوع زراعة الأسنان

توجد أنواع عديدة من زراعة الأسنان معترف بها حول العالم أجمع، ويجب أن يعرف المريض كل المعلومات عن أنواع هذه الزرعات والأنسب له باستشارة طبيبه والحديث معه.

-أن يتأكد المريض

يجب التأكد أن نوع الزرعة التى اتفق عليها المريض هى التى وضعت داخل أسنانه.

- التشخيص الجيد

التشخيص الجيد للمريض يساعد على نجاح زراعة الاسنان.

-اختيار الطبيب

يجب اختيار طبيب لديه مهارة عالية وكفاءة، لضمان نجاح زراعة الأسنان، ويجب أن يكون لديه مهارة فى استخدام تكنولوجيا زراعة الأسنان.