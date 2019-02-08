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الاكل المناسب لفصيلة الدم a+

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Marianne Abou Negm 0 0 تبليغ

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تناول الأطعمة على أساس فصيلة الدم

هذا النظام يتطلب نظام يسمى الامتثال . يشير هذا إلى تناول ما يتم معرفة فوائده لكل نوع من فصائل الدم ، على أساس اللقينات ، أو الجزيئات التي يحتوي عليها الطعام . في هذا النظام الغذائي ، يتم تعريف الناس بناءا على قدرة الفرد على إفراز المستضدات حسب فصيلة الدم في السوائل الجسدية . ما تأكله يعتمد جزئياً على نوعية إفرازات الجسم  . هذا هو السبب في النظام الغذائي المعروف باسم الخطة الفردية . يتم توفير النسب الغذائية أيضاً لكل مجموعة من فصيلة الدم . يتم تقسيم هذه إلى مزيد من النسب الموصي بها خصيصاً للأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية ، قوقازية وآسيوية .

ما هي المأكولات في النظام الغذائي لفصيلة الدم +A

يوصي الأشخاص الذين يتبعون حمية فصيلة الدم A-positive باتباع خطة غذائية عضوية أو نباتية أو شبه نباتية . الأطعمة التي يمكن تناولها ما يلي :

حبيبات معينة ، مثل : الشعير المقشر ، والخبز النباتي .

زيت الزيتون .

بعض الفواكه ، مثل : العنب والتوت البري .

أنواع معينة من الفاصولياء والبقوليات .

بعض الخضروات ، وخاصة الخضراوات الداكنة المورقة ، مثل : اللفت والسبانخ .

أسماك المياه الغير مالحة ، مثل السردين وسمك السلمون .

كميات محدودة من الدجاج والديك الرومي .

الشاي الأخضر .

الزنجبيل .

يوصي النظام الغذائي بتناول البروتين في بداية اليوم . قد يكون السردين المعلب أو العصير المصنوع من التوفو الحار وحليب الماعز خيارًا جيدًا . يسمح بتناول كميات محدودة من البروتين الحيواني ، مثل الديك الرومي والبيض ، في خطة النظام الغذائي هذه . يمكن تناول الخضراوات والفواكه والحبوب المسموح بها في أي وجبة .

ما يجب تجنبه خلال النظام الغذائي لفصيلة الدم  +A

إن قائمة الأطعمة التي يجب أن يتجنبها الأشخاص ذو فصيلة الدم الإيجابي شائعة للغاية ، ولا حصر لها ، على سبيل المثال :

اللحم بقري .

العدس .

البطاطا الحلوة والبطاطس .

بعض الخضروات ، مثل الملفوف والباذنجان والطماطم والفلفل والفطر .

الفاصولياء .

بعض الفواكه ، مثل البطيخ والبرتقال والفراولة والمانجو .

الدواجن غير الدجاج والديك الرومي ، مثل البط .

لحم الغزال .

الأسماك ، مثل السمكة الزرقاء ، البركوده ، سمك الحدوق ، الرنجة ، وسمك السلور .

بعض الحبوب ومنتجات الحبوب ، مثل نخالة القمح والخبز متعدد الحبوب والقمح الصلب .

السكر المكرر .

الكربوهيدرات المكررة ، مثل الدقيق الأبيض والخبز الأبيض .

زيوت أخرى غير زيت الزيتون .

المكونات الاصطناعية .

معظم التوابل .

هل يعمل النظام الغذائي من نوع الدم بشكل فعال

لا يوجد دليل علمي على هذا النظام الغذائي أو أنه يخفف من أي ظروف صحية محددة . تشمل الحالات الطبية مع هذا النوع من الدم ما يلي :

السرطان .

داء السكري .

إضطرابات وقلق .

كان هناك بحث يدرس ما إذا كانت أنواع الدم معرضة لخطر التطوير نتيجة لظروف معينة . وجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2012 أن مجموعات فصيلة الدم من النوع غير O ، بما في ذلك نوع فصيلة الدم A ، كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية . ووجدت دراسة أجريت في عام 2015 أن فصيلة الدم من النوع A كانت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من الفئة  2 . هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم السبب . وجدت دراسة واحدة في عام 2014 أن الالتزام بالنظام الغذائي بنوع الدم +A قد يحقق فوائد ، مثل :

ضغط الدم .

الكوليستيرول .

ما هي الأضرار التي قد تحدث من هذا النظام الغذائي

على الرغم من عدم وجود مخاطر صحية محددة مرتبطة بهذا النظام الغذائي ، إلا أنه شديد التقييد ويصعب اتباعه . من المهم أن يضمن أي شخص يسعى إلى اتباع خطة تناول الطعام هذه حصوله على تغذية واسعة النطاق من مجموعة كبيرة من الأطعمة ، بما في ذلك مصادر البروتين .

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