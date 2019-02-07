تعرفي علي طريقة تحضير بالأعشاب والزيتون من المطبخ المغربي

المقادير4 اشخاص

دجاجة متوسطة.

ليمونة مخللة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

1/2 حزمة بقدونس مفرومة.

حزمة كسبرة مفرومة.

1/2 كوب من الزيتون الأخضر المخلي.

1/2 ملعقة كركم.

1/2 ملعقة فلفل أحمر.

1/4 ملعقة ملح وفلفل أسود.

1/2 كوب من المشروم المقطع.

1/4 ملعقة بهارات دجاج.

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

-تنظف الدجاجة بالملح والدقيق والليمون وتشطف جيداً.

-تخلط جميع المكونات السابقة في إناء عميق حتى تمتزج جيداً.

يتم حشو الدجاجة من الداخل وما بين الجلد واللحم وتغلق بخلة أسنان أو باستخدام الخيط للحفاظ على الحشو.تغلف الدجاجة بكيس الطهي وتوضع في الثلاجة ساعتين على الأقل، ويمكن تحضيرها من اليوم السابق.

-تسلق الدجاجة في كوبين من الماء فقط مضاف إليها: بهارات، ورق لورا، حبهان (هيل)، بصلة صغيرة.

بعد تمام النضج تدهن الدجاجة بقليل من الزبدة وتوضع تحت الشواية حتى احمرار السطح. يقدم الدجاج مع الأرز بالخلطة أو حسب الرغبة.