طريقة إعداد وتحضير الجمبري المكسيكي

القاهرة _ لايف ستايل
المقادير4 اشخاص
كيلو جمبري حجم كبير
2 ملعقة أوريجانو
2 ثمرة طماطم مقطعة لمكعبات
2 ثمرة فلفل أخضر مقطع لشرائح
ربع كوب عصير ليمون
2 ملعقة كزبرة خضراء
2 ملعقة شطة مطحونة
2 ملعقة كمون
ملعقة ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
قشري الجمبري وينظف جيدًا بالمياه والخل وبعد شطفه يوضع في وعاء مناسب ويتم تتبيله بالليمون والكزبرة والشطة والكمون والأوريجانو والملح والفلفل الأسود، من ثم يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليتشرب التتبيلة.
قومي برص الجمبري على الشواية بالتتابع مع الطماطم والفلفل الأخضر، ويتم تقليب الجمبري حتى ينضج من جميع الاتجاهات، ويمكنك إضافة القيليل من التتبيلة للجمبري على الشواية.
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