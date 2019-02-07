شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. "أكسيد النيتريك" أنزيم متعدد الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكسيد النيتريك هو واحد من أهم الجزيئات المنتجة فى جسم الإنسان، حيث ينظم العديد من وظائف الخلايا المهمة بما في ذلك تنظيم تدفق الدم السليم ومستويات ضغط الدم الصحية، والتواصل بين الخلايا في الدماغ.

يعتبر أكسيد النيتريك وفقا لتقرير موقع " sciencedirect " ضروريا للعديد من العمليات التي تحدث في جسم الإنسان، مثلا عندما تنخفض مستويات الكولسترول المنخفض والنشاط البدني ، يتم إطلاق كمية أكبر من أكسيد النيتريك بالجسم ومع ذلك ، يمكن للحالات التي تنخفض فيها مستويات أكسيد النيتريك أن تصبح ضارة.



أكسيد النيتريك فى الجسم

وظيفة أكسيد النيتريك في الجسم

ينتج أكسيد النيتريك بشكل طبيعي من قبل الجسم حيث له الكثير من الفوائد على الصحة التى تشمل:

أهميته للقلب والأوعية الدموية:

- يقلل من ضغط الدم عن طريق استرخاء العضلات الوعائية، والسيطرة على الأوعية الدموية.

- يمنع تجمع الصفائح الدموية في الأوعية وبالتالى منع التجلط.

- يحول أيضا دون الإصابة بالذبحة الصدرية.

أهميته للجهاز التنفسي:

- يوسع الأوعية الرئوية ويفيد في حالات ضيق التنفس مثل ارتفاع ضغط الدم الرئوي ومرض انسداد المسالك الهوائية المزمن.

أهميته للجهاز العصبي:

- يزيد من تدفق الدم للدماغ ، ويتوسط الإثارة الجنسية لأنه يعمل بمثابة ناقل عصبي.

أهميته للجهاز الهضمي:

- يتحكم في وظيفة العضلة العاصرة ، وينظم استرخاء العضلات الملساء.



مضاعفات انخفاض اكسيد النتيريك فى الجسم

مضاعفات نقص أكسيد النيتريك

تبلغ المستويات الطبيعية لأكسيد النيتريك أقل بقليل من 20 جزءًا من المليار في الأطفال ونحو 25 جزءًا في المليار عند البالغين.

إذا كان هناك نقص في أكسيد النيتريك ، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مختلفة قد تشمل:

• أمراض الكلى المزمنة.

• ارتفاع ضغط الدم.

• التشوهات الخلقية .

•مشاكل فى الجلد مثل الصدفية بسبب تعزيز انتشار الخلايا.