طريقة إعداد صدور الدجاج بصوص المشروم وجبن الموتزريلا

المقادير4 اشخاص

4 صدور دجاج مخلية

التتبيلة: كوب الا ربع خل بلسمي

نصف كوب زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة سكر بني

فلفل اسمر

صوص المشروم (الفطر): 3 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب مشروم (فطر) طازج مقطع شرائح

ربع كوب خل بلسمي

كوب مرق دجاج

2 ملعقة سكر بني

فلفل اسمر

للتقديم: 4 شرائح جبنة موتزاريلا

طريقة التحضير

ضعي صدور الدجاج داخل كيس بلاستيكي واسع واستخدمي مطرقة صغيرة لترقيق الصدور.

اخلطي مكونات التتبيلة وضعيها مع الدجاج في كيس واحفظيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

بعد نقع الدجاج سخني الشواية جيداً وضعي الصدور لمدة 5 دقائق لكل جانب او حتى تنضج.

في اثناء شوي الدجاج حضري الصوص. ضعي الزبدة في مقلاة على النار ثم اضيفي المشروم وقلبي لمدة 5 دقائق. ثم اضيفي باقي مكونات الصوص وخفضي الحرارة حتى يغلظ قوام الصوص.

في اطباق التقديم ضعي شرائح الدجاج ثم الجبن، ثم وزعي فوقها الصوص وقدميه مع الأرز او الخضار السوتية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج مع جبن البارميزان للرجيم

"بيض" الدجاج المُعدّل وراثيًا يُنتج أدوية لمعالجة مرض السرطان