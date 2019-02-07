طريقة إعداد وتحضير ستيك اللحم بصوص العسل والورشستر

المقادير4 اشخاص

مكونات التتبيلة:

¼ كوب خل بلسمي.

1/8 كوب صويا صوص.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة صوص ورشستر.

½ ملعقة صغيرة بودرة بصل.

½ ملعقة صغيرة ملح.

رشة بابريكا.

مكونات الستيك:

500 جرام شرائح لحم ستيك.

1 علبة مشروم ( ويمكن استبداله بشرائح مشروم طازج).

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1 كوب جبن كريمي.

¼ ملعقة صغيرة هيل.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة رزوماري.

¼ ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة كبيرة صوص ورشستر.

½ كوب مرق دجاج.

طريقة التحضير

في إناء متوسط يُضاف الخل، الصويا صوص، الثوم، العسل، زيت الزيتون، الفلفل الأسود، صوص الورشستر، بودرة البصل، الملح والبابريكا وتُخلط المكونات جيداً.

تُوضع شرائح اللحم في التتبيلة مع تغطيتها جيداً من جميع الجوانب، وتُوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو تُحضر من اليوم السابق.

تُسخن مقلاه عميقة مع قليل من زيت الزيتون وتُطهى شرائح اللحم لمدة 5- 10 دقائق على كل جانب حتى تكتسب اللون البني المكرمل.

تُرفع شرائح اللحم، وتُضاف الزبدة وشرائح المشروم في نفس المقلاة وتُقلب لمدة 5-10 دقائق ثم يُضاف الدقيق، مع استمرار التقليب حتى يتغير اللون إلى البني الفاتح.

يُضاف المرق مع استمرار التقليب حتى لا يتكتل الدقيق. ثم يُضاف الجبن الكريمي ويستمر التقليب حتى يصبح الخليط سميك.

تُضاف شرائح اللحم والتوابل للخليط مع التقليب ثم تُترك على نار هادئة حتى تمام النضج.

يُقدم الستيك مع المكرونة أو الأرز الأبيض والسلطة او حسب الرغبة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مفعول سحري للفلفل الأسود في مكافحة السمنة المفرطة

الفلفل الأسود و الفلفل الأبيض