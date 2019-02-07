طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بتتبيلة القرفة

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص دجاجة صغيرة الحجم (كيلو)

2 بصلة متوسطة مفرومة

4 فص ثوم

كوب زبادي

ملعقة كبيرة صلصة

ملح وفلفل اسمر ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة صغيرة قرنفل (مسمار) مطحون

ورق غار

4 ملعقة زيت نباتي

ربع كوب كسبرة وبقدونس مفروم

3 ملاعق كبيرة خل طريقة التحضير توضع مكونات التتبيلة في محضرة الطعام وتخلط جيداً. تقطع الدجاجة الى أربعة أجزاء وتوزع عليها مكونات التتبيلة جيداً، ثم توضع في صينية بايركس ويفضل تركها ليلة كاملة. تغطى الصينية وتُطهى الدجاجة في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة ثم يرفع الغطاء لتحمير الوجه. تترك الدجاجة ربع ساعة قبل تقديمها ويُقدم معها الصوص الناتج منها. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : مفعول سحري للفلفل الأسود في مكافحة السمنة المفرطة الفلفل الأسود و الفلفل الأبيض

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