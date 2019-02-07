انت الان تتابع موضوع رجيم فصيلة الدم o+ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تتعدد برامج الرجيم إلى العديد من الأنواع من الأنواع بحيث يكون أمام الشخص الذي يعاني من الزيادة في الوزن الاختيار ما بين أفضل هذه البرامج، أحد هذه البرامج التي أثبتت نجاح كبير في التخلص من الوزن الزائد هو رجيم فصيلة الدم O+ الذي سوف نتناول تفاصيل أكثر عنه.

فصيلة الدم o +

تعتد فصيلة الدم o + أحد الفصائل الموجودة لدى عدد كبير من الناس، هذه الفصيلة تجعل أصحابها بسرعة فقدان الوزن بسرعة أكثر من باقي الفصائل الأخرى، هذا الفقدان في الوزن يمكن أن يحصل عليه أصحاب فصيلة دم o + بمجرد اتباعهم حمية غذائية لا تحتوي على القمح بشكل خاص.

هذه الفصيلة تسمى الفصيلة الكريمة أو الفصيلة الملوكية لأنها تنتشر بنسبة 7% فقط، وهي من الفصائل التي تستطيع إعطاء الدم إلى كل الفصائل الأخرى.

برنامج رجيم صحي لأصحاب فصيلة الدم O+

هذا البرنامج يتناسب مع أصحاب فصيلة دم o + لهذا سوف نستعرض لكم الغذاء في أيام الأسبوع السبعة في هذا الرجيم وهو كالتالي:

– الإفطار اليومي يتمثل في: قطعةً من التوست الأسمر ويراعي أن تكون محمصة، شرب كوب صغيرة من القهوة أو الشاي لكن يجب أن يكون خالي من السكر، تناول ثمرة فاكهة أو تناول عصير الجريب فروت.

– غداء اليوم الأول يكون كالتالي: قطع دجاج أو لحم (مسلوقة باردة)، بندورة طازجة مشوية أو مقطعة، كوب صغير من الشاي أو القهوة أو مشروب غازي الخالي من السكر.

– في وجبة العشاء اليوم الأول تكون كالتالي: سمك، أي نوع من أنواع السلطة، قطعة من التوست المحمص الأسمر، قهوة أو شاي، أي ثمرة فاكهة ويفضل جريب فروت.

– في اليوم الثاني تتمثل وجبة الغداء في التالي: طبق متوسط من سلطة فاكهة وتكون كميتها حسب الرغبة، يمكن شرب كوب من الشاي أو القهوة.

– وجبة العشاء في اليوم الثاني تكون: ساندوتش من البرجر مشوي مع مراعاة أن يكون خالي من الدهون، بعض القطع من الخس أو بندورة أو كرفس أو ملفوف أو خيار وزيتون مع إمكانية شرب كوب من الشاي أو القهوة.

– اليوم الثالث في الغداء يكون: قطعة من السلمون أو تونة لكن يجب أن تكون خالية من زيتها مع الخل أو الليمون، تناول ثمرة فاكهة أو تناول جريب فروت، مع شرب كوب شاي أو قهوة.

– أما وجبة العشاء في اليوم الثالث تكون: لحم مشوي خالي من الدهن، سلطن بندورة وخيار وخس وكرفس، قهوة أو شاي.

– اليوم الرابع على الغداء يكون: قطعة من الجبنة خالية الدسم، اثنين بيضة مسلوق، لوبياء خضراء وبندورة وكوسا، قطعة من التوست المحمص الأسمر، شاي أو قهوة.

– أما العشاء يكون كالتالي: سبانخ، دجاج محمر بعد نزع جلده، لوبياء خضراء وفلفل أخضر، شاي أو قهوة.

– غداء اليوم الخامس يتمثل في الغداء: سبانخ، قطع من الجبنة المختلفة، قطعة من التوست المحمص الأسمر، قهوة أو شاي.

– أما وجبة العشاء فتكون كالتالي: سمك، سلطات خضار، قطعة من التوست المحمص الأسمر، قهوة أو شاي.

– اليوم السادس في الغداء يكون: القليل من سلطة فواكه والكمية تكون حسب الرغبة، إمكانية شرب كوب من الشاي أو القهوة.

– عشاء اليوم السادس يتمثل في: قطعة من الدجاج المحمر، طبق من سلطة البندورة والخس، ثمرة فاكهة أو تناول جريب فروت، قهوة أو شاي.

– اليوم السابع والأخير تكون وجبة الغداء: دجاج، بندورة أو ملفوف أو قرنبيط أو ثمرة من الجزر، ثمرة فاكهة أو جريب فروت، قهوة أو شاي.

– في وجبة العشاء تكون: لحم مشوي بدون دهون بكمية كافية أو الستيك، سلطة بندورة وكرفس وخس وملفوف، قهوة أو شاي.

– للحصول على أفضل النتائج في هذا البرنامج يكرر الأسبوع الثاني والثالث بنفس نمط الغذاء الخاص بالأسبوع الأول للحصول على أفضل النتائج أو الوصول إلى الوزن المناسب.

– كما يجب أن لا يتم التوقف بشكل مفاجئ عن ممارسة هذا النظام الغذائي دون الرجوع إلى الطبيب أو خبير التغذية المختص.

الأطعمة التي يجب على من يمتلك فصيلة دم o + الابتعاد عنها أثناء لعدم الزيادة في الوزن

هناك بعض الأطعمة التي يفضل على أصحاب فصيلة دم o + الابتعاد عنها لأنها تؤدي إلى الزيادة في الوزن مثل:

– القمح بكل مشتقاته لأنه يعمل على إبطاء عمل الأنسولين في الجسم مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

– الذرة لأنها تدخل مع الأنسولين مما يساهم في إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

– الابتعاد عن تناول العدس والكرنب والقرنبيط لأن كل هذه الأطعمة تعمل على تثبيط إنتاج الغدة الدرقية.

– الابتعاد عن تناول البقول القلوي الذي يؤدي إلى إفساد حرق السعرات الحرارية.