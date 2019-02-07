انت الان تتابع موضوع كيف اعرف فصيلة دمي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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معرفة فصيلة الدم كل شخص لنفسه أمر في غاية الأهمية لأنه قد يتعرض لبعض المواقف التي يحتاج فيها إلى نقل دم أو التبرع بالدم، لهذا يجب أم يكون لديه فكرة عن فصيلة دمه، لهذا سوف نوضح لكم كيفية معرفة فصيلة الدم الخاصة بك.

طريقة معرفة فصيلة الدم القيام بعمل تحليل دم

معرفة فصيلة الدم من خلال الشخصية

هناك بعض الناس يربطون ما بين بعض السمات الشخصية وفصيلة الدم على حسب دراسة تمت من علماء النفس في تحليل الشخصية على حسب فصيلة الدم، وتكون كالتالي:

– أصحاب فصيلة دم O يتميزون بأنهم من الأشخاص الأكثر طموحًا وهم دائمًا في تطلع إلى السيطرة على المناصب العليا، في نفس الوقت هم من الأشخاص الذين يتميزون بأنهم ذات قلب رقيق ولديهم قدر كبير من السماحة، لكن من السلبيات الموجودة في أصحاب هذه الفضيلة هم أنهم يؤجلون العمل إلى آخر الوقت.

– أصحاب فصيلة الدم A هم من أكثر الأشخاص الذين يكرهون النقد ولديهم قدر كبير من الغرور والاعتزاز بالنفس والثقة الزائدة بالنفس، لكنهم في نفس الوقت يتميزن بأنها رومانسيون جدًا وحالمون، لكنهم من الأشخاص السريعة العرضة للاكتئاب.

– أصحاب فصيلة دم B هم من الشخصيات التي تتميز بالواقعية إلى أبعد الحدود، هم من الأشخاص الذين يتحكم عقلهم في تصرفاتهم ولا ينخدعون وراء مشاعرهم في اتخاذ القرار، هم من أكثر الأشخاص المحبة للمال، لا يحبون الكذب نهائي بأي شكل من الأشكال.

– أصحاب فصيلة دم AB هم من أكثر الشخصيات الخيالية، لكنهم عقلانيون بشكل كافي في نفس الوقت، من أكثر الصفات التي يحبونها هي الصدق والأمانة في المعاملة، من أكثر المجالات التي يبدعون فيها هي الفن والأدب لأنهم يتميزون بأنهم أشخاص اجتماعيون.

طريقة معرفة فصيلة الدم من خلال عمل تحليل الدم

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تساعد على معرفة فصيلة الدم الصحيحة وهي:

– القيام بأخذ عينة من الدم من خلال إبرة خاصة لهذا العرض وفي الغالب يكون هذا الدم مأخوذ من السبابة.

– يتم الكشف على هذا الدم من خلال زمزم الدم، يجب أن يكون متوفر صحيفة زجاجية يتم وضع بعض القطرات من الدم على مساحة كافية حتى يتم معرفة نوع الفصيلة.

– في قطرة الدم الأولى: نضع عليها مادة كاشفة يطلق عليها اسم Anti A.

– أما في قطرة الدم الثانية: نضع عليها مادة كاشفة يطلق عليها اسم Anti B.

– وقطرة الدم الثالثة: نضع عليها مادة كاشفة يطلق عليها اسم Anti A+B.

تظهر النتائج كالتالي:

– إذا بدأ الدم الذي تم وضع ال Anti A بالتقرب والتراص على بعضه، فهذا يعني أن فصيلة دمك هي A.

– إذا بدأ الدم الذي تم وضع ال Anti B بالتقرب والتراص على بعضه، فهذا يعني أن فصيلة دمك هي B.

– إذا بدأ الدم في جميع العينات بالتراص وبدون استثناء، فهذا يعني أن فصيلة الدم AB. إذا لم يحدث أي تراص في العينات، تكون فصيلة الدم O.

أنواع زمر الدم ومحتويات كل زمرة

– الزمرة الدم A: توجد فيها المستضدات A على خلايا الدم الحمراء مع الأجسام المضادة B في البلازما.

– أما زمرة الدم B: توجد فيها المستضدات B مع الأجسام المضادة A في البلازما.

– زمرة الدم O: فهي تتميز بأنها لا يوجد فيها مستضدات، لكن توجد الأجسام المضادة A والأجسام المضادة B معاً في البلازما.

– زمرة الدم AB: هذه الفصيلة توجد فيها المستضدات A وB معاً لكن من دون أجسام مضادّة.

يجب الحذر أثناء نقل الدم لأنه لو تم نقل دم لا يتوافق الدم مع زمرة الشخص الآخر فإن ذلك قد يمثل خطورة على حياة الشخص المنقول له الدم، لهذ يجب التأكد جيدًا من دم زمرة دم المتبرع وزمرة دم المريض.

أهمية معرفة فصيلة الدم

تتمثل أهمية معرفة فصائل الدم في التالي:

– يجب معرفة فصائل الدم للمقبلين على الزواج لأن ربما يكون دم الزوج لا يتوافق مع دم الزوجة مما قد يؤدي إلى وفاة الجنين، بالإضافة إلى أخذ عامل RH في الاعتبار.

– كذلك من أهم الأسباب التي يجب فيها معرفة فصيلة دم الشخص لو تعرض لمشكلة صحية تطلب فيها إلى نقل دم إليه، فيجب أن يكون على معرفة بنوع فصيلة دمه مع معرفة فصيلة الدم للمتبرع حتى لا يتعرض للمشاكل الصحية.

– كذلك من الأمور التي يتطلب فيها أن يكون الشخص على علم بفصيلة الدم الخاصة به هو أن يكون هذا الشخص من المتبرعين بالدم، فيجب أن يعرف فصيلة الدم الخاصة به قبل أن يتبرع بها لأحد الأشخاص لأنها ربما تكون غير مناسبة له.