انت الان تتابع موضوع نشرة شراب اكسيلين ” exylin ” للكحة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد مشكلة السعال من أكثر المشاكل المتكررة التي يعاني منها الكثير من الناس الكبار والصغار على السواء، هذه المشكلة من المشاكل التي إذا لم يتم علاجها على الفور فقد يصل الأمر إلى الالتهاب الرئوي وبعض الأخطار الأخرى، لهذا سوف نستعرض لكم أحد الأدوية الفعالة وهو شراب اكسيلين المتخصص في علاج السعال والحساسية والغثيان وغيرها من الأعراض الشائعة لدى الكثير.

دواعي استعمال شراب اكسيلين

يستخدم شراب اكسيلين في العديد من الاستعمالات فهو يستخدم في التالي:

– يعمل هذا الشراب على التخلص من السعال والكحة والبلغم الزائد في منطقة الصدر.

– يساعد على التخلص من ألم الظهر والتشنجات.

– يساعد على التخلص من الحساسية والأعراض المصاحبة لها من تهيد الجلد والاحمرار.

– التخلص من ألم العضلات والمفاصل.

– علاج ألم الأوتار والكدمات.

الآثار الجانبية التي تظهر من شراب اكسيلين

تظهر بعض الآثار الجانبية بعد تناول هذا الدواء التي تختلف من شخص إلى آخر على حسب مدى استجابة الجسم لهذا الدواء مثل:

– قد يتسبب هذا الدواء في الشعور بالنعاس لهذا لا يجب تناول هذا الدواء لمن يعمل في الأعمال التي تتطلب التركيز أو القيادة أو استخدام الآلات.

– يحتوي هذا الدواء على الإيثانول الذي يتسبب في وجود ضرر لمن يعاني من إدمان الكحول فيجب الحذر من ذلك.

– يجب الحذر أن هذا الدواء يحتوي على صوديوم لهذا يجب الحذر لتناوله لمن يتناول نظام غذائي لا يحتوي على الصوديوم.

– زيادة في معدل ضربات القلب.

– الرؤية تكون غير واضحة.

– الشعور بالهذيان.

– التسبب في احتباس البول.

– ظهور طفح جلدي.

– الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر.

الاحتياطات التي يجب وضعها في الاعتبار عند تناول شراب اكسيلين

– في البداية لا يجب تناول هذا الدواء دون الرجوع إلى الطبيب المختص لأن الطبيب يحد الجرعة على حسب حالة المريض الصحية، كما أنه هو الذي يستطيع الجرعة اللازمة على حسب عمر المريض ووزنه.

– لا يتم تناول هذا الدواء لمن يعاني من أمراض الفشل الكلوى أو الفشل في الكبد.

– لا يتم تناول هذا الدواء للأطفال أقل من 6 سنوات ولا إلى الأطفال الرضع.

– لا يتم تناول هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

– لا يتم تناول هذا الدواء للسيدات في فترة الحمل لأنه قد يصل إلى الجنين من خلال المشيمة.

– لا يتم تناول هذا الدواء للأم المرضع خاصة لو كانت ترضع الطفل رضاعة طبيعية لأنه قد يصل إلى الطفل من خلال الحليب.

– لا يتم تناول هذا الدواء لمن يعاني من أعراض الربو.

– لا يتم تناول هذا الدواء لمن يعاني من الحساسية تجاه أحد المكونات الفعالة في تركيب هذا الدواء.

– لا يتم تناوله لمن يعاني من تضخم البروستاتا.

– لا يستخدم مع من يعاني من ضعف الكبد الحاد.

هذا الدواء تظهر له بعض التفاعلات الدوائية السلبية مع الأدوية التالية:

Alcohol-

Anisindione-

Apomorphine-

Dicumarol-

Maprotiline-

Methadone-

Warfarin–

التركيب والمكونات النشطة في شراب اكسيلين

يتكون من Exylin Cough Syrupالمكونات النشطة التالية (الأملاح).

Diphenhydramine Hcl

Ammonium Chloride

Menthol

لكن يجب ملاحظة أن هذا الدواء قد يكون متوفر بمستويات شدة مختلفة لكل عنصر نشط مذكور أعلاه

طريقة تخزين شراب اكسيلين

– يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة العادية لكن يجب أن يكون بعيد عن الحرارة ومصدر الحرارة.

– يتم حفظ هذا الدواء بعيد عن متناول الأطفال وعن الحيوانات الأليفة.

– لا يجب التخلص من هذا الدواء من خلال رميه في المرحاض لأنه يؤدي إلى التلوث البيئي خاصة أنه يحتوي على مواد كيميائية.

الأمور التي يجب مراعاتها قبل إعطاء شراب اكسيلين للأطفال

هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل تناول هذا المستحضر للطفل ومنها:

– هذا الدواء يعطي للأطفال في عمر 6-12 عام.

– لا يتم تناول هذا الدواء للطفل لو كان الطفل لديه رد فعل تحسسي من هذا الدواء في السابق.

– لو كان الطفل يعاني من مشاكل في البروستاتا فلا يجب تناول هذا الدواء.

– لو كان الطفل يعاني من المياه الزرقاء فلا يجب تناوله للطفل في هذه الحالة.

– لو كان الطفل يتناول أدوية لعلاج السعال أو نزلات البرد فلا يجب تناول هذا الدواء لعدم تداخل المكونات.

– لا يتم تناوله للأطفال أقل من ستة سنوات.

– يجب التحدث مع الطبيب المعالج قبل أخذ قرار إعطاء هذا الدواء للطفل.