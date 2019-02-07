سيدة تطلب الخلع من زوجها بعدما منعها من تدخين الشيشة

جلست نهال. م.,داخل محكمة الأسرة لتروى حكايتها التي دفعتها للجوء للمحكمة بدافع "الخلاص من زوجها الذي أكبت حريتها وضيق الخناق عليها"، بحسب قولها.

وقالت نهال. م، 30 عامًا، قائلة "أنا أخفيت عن زوجي ع. م، 38 عاما، أشياءً كثيرة قبل زواجنا، ولما اكتشف بنفسه رفض يطلقني وفضّل أن يعذبني بالضرب والإهانة وامتنع عن إعطائي المال".

وأضافت: "اعتدت على تدخين الشيشة قبل زواجنا منذ عام وكان زوجي لا يعرف أنى أدخن، كنت أفعل ذلك بعد الزواج عندما التقى بصديقاتي، حيث لم أستطع التدخين في المنزل حتى لا يكتشف زوجي ذلك، ومنذ شهرين اكتشف أنني أدخن عن طريق أحد أصدقائه بعدما شاهدني داخل أحد المقاهي مع إحدى الصديقات والتقط لنا صورة وأرسلها له على هاتفه".

وتابعت "بعد أن واجهني بالصورة، أخبرته أنه تصرف عادي وكثير من النساء يدخنّ سواء السجائر أو الشيشة، وبعد جدال كبير أخبرته أني أدخن من سنوات، تشاجرنا وبدأت المشاكل تتزايد بيننا يومًا عن يوم، وبدأ بضربي وتعدى عليَّ وحبسني داخل غرفتي فلم أعد أتحمل هذا وتركت المنزل وذهبت لمنزل أسرتي,و قررت أن أخلص من الخنقة وأعيش بحريتي لذلك لجأت للخلع".

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