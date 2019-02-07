شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن جدرى القرود وكيف ينتقل لك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض جدري القرود من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بفيروس جدري القرود الذى يتواجد في أفريقيا، وعادة ما يكون هذا المرض معتدلاً سيتحسن من تلقاء نفسه دون علاج، ويمكن أيضا أن يصاب بعض الأشخاص بأعراض سيئة وإذا لم يتم علاجه يكون خطيرا، وهنا نتحدث عن هذا المرض وكل التساؤلات التى تدور حوله وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية " NHS" البريطانى.

ما هى أعراض جدري القرود؟

يبدأ المرض بـ:

• درجة حرارة عالية

• صداع الرأس

• آلام العضلات

• آلام الظهر

• تورم الغدد

• قشعريرة

• إجهاد

عادة ما يبدأ الطفح الجلدي من 1 إلى 5 أيام بعد ظهور الأعراض الأولى، وغالبًا ما تبدأ البقع على الوجه قبل الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وأثناء المرض يتغير الطفح الجلدي من نتوءات حمراء مرتفعة إلى بقع مليئة بالسائل.

كيف ينتشر جدرى القرود؟

لا ينتشر جدرى القرود بسهولة بين الناس ، ولكن من الممكن التقاطه من:

• لمس أشياء مثل الملابس أو الفراش أو المناشف المستخدمة من قبل شخص مصاب.

• ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺑﻘﻊ ﺟﺪري اﻟﻘﺮود.

• شخص يعاني من طفح القردة يسعل أو يعطس بالقرب منك.

كيف يمكن تشخيص جدرى القرود؟

ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا كانت اﻟﻌﺪوى من ﺟﺪري اﻟﻘﺮود ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ اﻟﻌﺪوى اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺪري العادى، ويتم تشخيصه بعد الفحص من قبل أخصائي واختبارات صحية.

وكيف يمكن علاج جدرى القرود؟

يهدف علاج قرود القرود إلى تخفيف الأعراض ويحدث في مستشفيات متخصصة فى هذه الأمراض الجلدية إلى أن ينتهى تماما.