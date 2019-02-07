- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن جدرى القرود وكيف ينتقل لك؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض جدري القرود من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بفيروس جدري القرود الذى يتواجد في أفريقيا، وعادة ما يكون هذا المرض معتدلاً سيتحسن من تلقاء نفسه دون علاج، ويمكن أيضا أن يصاب بعض الأشخاص بأعراض سيئة وإذا لم يتم علاجه يكون خطيرا، وهنا نتحدث عن هذا المرض وكل التساؤلات التى تدور حوله وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية " NHS" البريطانى.
يبدأ المرض بـ:
• درجة حرارة عالية
• صداع الرأس
• آلام العضلات
• آلام الظهر
• تورم الغدد
• قشعريرة
• إجهاد
عادة ما يبدأ الطفح الجلدي من 1 إلى 5 أيام بعد ظهور الأعراض الأولى، وغالبًا ما تبدأ البقع على الوجه قبل الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وأثناء المرض يتغير الطفح الجلدي من نتوءات حمراء مرتفعة إلى بقع مليئة بالسائل.
لا ينتشر جدرى القرود بسهولة بين الناس ، ولكن من الممكن التقاطه من:
• لمس أشياء مثل الملابس أو الفراش أو المناشف المستخدمة من قبل شخص مصاب.
• ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺑﻘﻊ ﺟﺪري اﻟﻘﺮود.
• شخص يعاني من طفح القردة يسعل أو يعطس بالقرب منك.
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا كانت اﻟﻌﺪوى من ﺟﺪري اﻟﻘﺮود ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ اﻟﻌﺪوى اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺪري العادى، ويتم تشخيصه بعد الفحص من قبل أخصائي واختبارات صحية.
يهدف علاج قرود القرود إلى تخفيف الأعراض ويحدث في مستشفيات متخصصة فى هذه الأمراض الجلدية إلى أن ينتهى تماما.
كانت هذه تفاصيل خبر س وج: كل ما تريد معرفته عن جدرى القرود وكيف ينتقل لك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.