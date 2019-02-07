ملكة جمال الجزائر تثير الجدل من جديد على مواقع التواصل الإجتماعي

بعد الانتقادات القاسية التي تعرضت لها بعد تتويجها ملكة جمال الجزائر للعام 2019 خديجة بن حمو، تداول رواد مواقع التواصل صور جديدة لها ظهرت فيها بشكل مختلف تماماً.

وعاد اسم بن حمو للتداول من جديد بعد انتشار صور لها بدت فيها بملامح مختلفة تماماً عن شكلها لحظة تتويجها ملكة جمال للجزائر، واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل أنها خضعت لعمليات تجميل، بينما رأى البعض الآخر أن صورها خضعت لبعض التعديلات.

ولفت العديد الى أن التغيّر حصل من خلال المكياج وتسريحة الشعر فقط، مؤكدين أن الصور خضعت لبعض التعديلات من خلال برنامج الفوتشوب.

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