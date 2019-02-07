كرة البيسبول تقتل مشجعة لـ"لوس أنجلوس دودجرز"

شهدت مباراة للبيسبول في أميركا، حادثة مأساوية، بوفاة مشجعة لفريق لوس أنجلوس دودجرز، في يوم عيد ميلادها الـ 79، والذكرى الـ 59 لزواجها، إثر اصطدام كرة برأسها.

وذهبت السيدة ليندا غولدبلوم مع زوجها إروين إلى الملعب لحضور مباراة لفريقها ضد نادي سان دييغو بادريس، ليحتفلا بعيد ميلادها وذكرى زواجهما، ليتحول هذا اليوم الجميل إلى مأساة، حيث تلقت السيدة ضربة في رأسها بكرة سددها لاعب الخصم، أودت بحياتها، وذلك فقًا لموقع "Daily Mail".

ونقلت المشجعة إلى المستشفى، وخضعت لعملية جراحية طارئة في الدماغ، وبقيت ثلاثة أيام متصلة بجهاز التنفس الصناعي وفاقدة للوعي، وتوفيت من دون أن تستيقظ من الغيبوبة، بسبب نزيف في الجمجمة.

يُذكر أن الحادثة وقعت في أغسطس/ آب 2018، ولكنها لم تظهر للعلن في وسائل الإعلام إلا الآن.

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