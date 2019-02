انت الان تتابع موضوع بحث عن مرض التوحد بالانجليزي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

اضطراب طيف التوحد ASD هو اضطراب في النمو يؤثر على التواصل والسلوك، وعلى الرغم من أنه يمكن تشخيص مرض التوحد في أي عمر، إلا أنه يقال إنه اضطراب في النمو، لأن الأعراض تظهر بشكل عام في العامين الأولين من الحياة .

what is ASD

According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), a guide created by the American Psychiatric Association used to diagnose mental disorders, people with ASD have:

1- Difficulty with communication and interaction with other people

2- Restricted interests and repetitive behaviors

3- Symptoms that hurt the person’s ability to function properly in school, work, and other areas of life

Autism is known as a “spectrum” disorder because there is wide variation in the type and severity of symptoms people experience. ASD occurs in all ethnic, racial, and economic groups. Although ASD can be a lifelong disorder, treatments and services can improve a person’s symptoms and ability to function. The American Academy of Pediatrics recommends that all children be screened for autism. All caregivers should talk to their doctor about ASD screening or evaluation.

Signs and Symptoms of ASD

People with ASD have difficulty with social communication and interaction, restricted interests, and repetitive behaviors. The list below gives some examples of the types of behaviors that are seen in people diagnosed with ASD. Not all people with ASD will show all behaviors, but most will show several.

Social communication / interaction behaviors may include :

1- Making little or inconsistent eye contact

2- Tending not to look at or listen to people

3- Rarely sharing enjoyment of objects or activities by pointing or showing things to others

4- Failing to, or being slow to, respond to someone calling their name or to other verbal attempts to gain attention

5- Having difficulties with the back and forth of conversation

6- Often talking at length about a favorite subject without noticing that others are not interested or without giving others a chance to respond

7- Having facial expressions, movements, and gestures that do not match what is being said

8- Having an unusual tone of voice that may sound sing-song or flat and robot-like

9- Having trouble understanding another person’s point of view or being unable to predict or understand other people’s actions

Restrictive / repetitive behaviors may include :

1- Repeating certain behaviors or having unusual behaviors. For example, repeating words or phrases, a behavior called echolalia

2- Having a lasting intense interest in certain topics, such as numbers, details, or facts

3- Having overly focused interests, such as with moving objects or parts of objects

4- Getting upset by slight changes in a routine

5- Being more or less sensitive than other people to sensory input, such as light, noise, clothing, or temperature

ترجمة البحث

وفقا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقليةDSM-5 ، استخدم دليل أنشأته الجمعية الأمريكية للطب النفسي لتشخيص الاضطرابات العقلية، وكان لدى الأشخاص المصابين بالتوحد ASD :

1- صعوبة في التواصل والتفاعل مع الآخرين .

2- الاهتمامات المقيدة والسلوكيات المتكررة .

3- الأعراض التي تؤذي قدرة الشخص على العمل بشكل صحيح في المدرسة والعمل ومناطق الحياة الأخرى .

ويعرف التوحد بأنه اضطراب الطيف لأن هناك تباينا كبيرا في نوع وشدة الأعراض التي يعانيها الأشخاص، ويحدث التوحد في جميع المجموعات العرقية والاقتصادية، وعلى الرغم من أن اضطراب طيف التوحد يمكن أن يكون اضطرابا مدى الحياة ، إلا أن العلاجات والخدمات يمكن أن تحسن من أعراض الشخص وقدرته على العمل، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يتم فحص جميع الأطفال من أجل التوحد، ويجب على جميع مقدمي الرعاية التحدث مع طبيبهم حول فحص أو تقييم ASD .

أعراض مرض التوحد

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد من صعوبة في التواصل الاجتماعي والتفاعل، والمصالح المحدودة والسلوكيات المتكررة، وتعطي القائمة أدناه بعض الأمثلة على أنواع السلوكيات التي تظهر في الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالـ ASD ، ولن يعرض جميع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد جميع السلوكيات، ولكن معظمهم سيظهر العديد منهم .

وقد تتضمن سلوكيات التواصل / التفاعل الاجتماعي ما يلي :

1- جعل الاتصال بالعين معدوم أو غير متناسق .

2- تميل إلى عدم النظر إلى أو الاستماع إلى الناس .

3- نادرا ما يشاركك الاستمتاع بالأشياء أو الأنشطة من خلال الإشارة إلى الأشياء أو إظهارها للآخرين .

4- الفشل ، أو التباطؤ في الاستجابة لشخص يدعى اسمه أو إلى محاولات لفظية أخرى لجذب الانتباه .

5- تواجه صعوبات في المحادثة .

6- كثيرا ما يتحدثون مطولا عن موضوع مفضل دون أن يلاحظوا أن الآخرين لا يهتمون أو دون إعطاء الآخرين فرصة للرد .

7- وجود تعابير الوجه والحركات والإيماءات التي لا تتطابق مع ما يقال .

8- وجود نغمة غير عادية للصوت قد يبدو غناء الأغنية أو المسطحة والروبوت .

9- مواجهة مشكلة في فهم وجهة نظر شخص آخر أو عدم قدرته على التنبؤ بأفعال الآخرين أو فهمها .

سلوكيات مرض التوحد المتقدم

1- تكرار سلوكيات معينة أو سلوكيات غير عادية، وعلى سبيل المثال تكرار الكلمات أو العبارات .

2- الاهتمام الدائم بموضوعات معينة ، مثل الأرقام أو التفاصيل أو الحقائق .

3- وجود اهتمامات مركزة بشكل مفرط، مثل الأشياء المتحركة أو أجزاء من الكائنات .

4- الانزعاج من التغييرات الطفيفة في الروتين .

5- أن تكون أكثر حساسية أو أقل حساسية من الآخرين إلى المدخلات الحسية ، مثل الضوء أو الضوضاء أو الملابس أو درجة الحرارة .