انت الان تتابع موضوع أهم التقنيات المتبعة في العلاج بالطب التجديدي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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واحدة من أكثر المناطق الواعدة و النامية في علاج الألم هي الطب التجديدي ، حيث العلاجات تسبب في شفاء الجسم أو إعادة بناء نفسه ، فيمكن للجسم بشكل طبيعي أن يشفي من العديد من أنواع الإصابات ، و لكن التقنيات الحديثة مثل العلاج بالخلايا الجذعية ، تعزز قدرة الجسم على الشفاء.
أنواع الطب التجديدي
تعتمد طريقة الطب التجديدي التي ستعمل بشكل أفضل للمريض على حالتهم و ظروفهم الأخرى ، فيمكن للطب التجديدي أن يتغير اعتمادًا على طريقة إدارته و كيفية إنتاج هذه الخلايا المتجددة ، دعونا نلقي نظرة على بعض أكثر أنواع الطب التجديدي شيوعًا بما في ذلك العلاج بالخلايا الجذعية ، و الخلايا الجذعية المستمدة من الغشاء الأمنيوسي ، معالجة البلازما الغنية بالصفائح الدموية (أو حقن PRP ) ، هندسة الأنسجة.
الخلايا الجذعية في الطب التجديدي
– الخلايا الجذعية هي خلايا الجسم التي لديها القدرة على أن تصبح الخلايا للعديد من أنواع الأنسجة الجسدية ، الأجنة البشرية هي مصدر معترف به و مثير للجدل للخلايا الجذعية ، و لكن يمكن العثور على الخلايا الجذعية في أنسجة الجسم للبالغين ، مثل نخاع العظم و الدم و كذلك الأنسجة المشيمية ، يمكن تعديل الخلايا البالغة الأخرى (مثل خلايا الجلد) من خلال حقن جينات أو جزيئات معينة لتصبح خلايا جذعية ، غالباً ما يكون لمصادر الخلايا الجذعية المختلفة خصائص مختلفة ، و يمكنها عموماً أن تصبح بعض أنواع الخلايا و ليس جميعها.
– و قد تم تطوير العلاجات المختلفة التي تنطوي على استخراج الخلايا الجذعية و حقنها بالأنسجة التالفة ، تتضمن بعض هذه العلاجات أخذ الخلايا الجذعية الخاصة بالحقن و حقنها في مكان الإصابة ، تعتمد العلاجات الأخرى على الخلايا الجذعية من متبرعين بالغين ، و على الرغم من أن الأبحاث الطبية حول هذه الأنواع من الطب التجديدي تتقدم ، فإن معالجات الخلايا الجذعية تعتبر تجريبية بشكل عام ، و يتم اعتمادها فقط في الولايات المتحدة كجزء من التجارب السريرية.
الخلايا الجذعية الأمنيوسية
– هناك نوع وثيق الصلة من العلاج ينطوي على الغشاء السلوي ، يبدو أن الغشاء الذي يحيط بالجنين البشري يحتوي على بعض الخصائص الرئيسية للخلايا الجذعية ، مثل تفاعلات المناعة المنخفضة و قدرة التفريق إلى أنواع أخرى من الخلايا ، و بالتالي تستخدم الأغشية الأمنيوسية حاليًا في علاج عدد من الحالات المختلفة ، على سبيل المثال وجدت الأبحاث على الحيوانات أن هذه الأغشية يمكن أن تحسن من شفاء الأوتار التالفة و الأنسجة الضامة الأخرى.
– خلال فترة الحمل يتراكم الجنين داخل المشيمة محاطًا بالسائل الأمنيوسي ، يحتوي السائل الأمنيوسي على مزيج معقد من العناصر الغذائية التي تعتبر ضرورية لتطور الجنين بما في ذلك الشوارد ، الانزيمات ، أحماض أمينية ، الهرمونات ، الكربوهيدرات ، الدهون ، و البروتينات ، كما أنه يحتوي على الخلايا الظهارية و الخلايا الجذعية الوسيطة التي تأتي من الغشاء الأمنيوسي المحيط ، و مع تقدير الأطباء و العلماء للدور الذي يلعبه السائل الأمنيوسي في نمو الجنين ، كان هناك اهتمام متزايد باستعماله المحتمل كعلاج طبي متجدد.
فوائد الخلايا الجذعية الأمنيوسية
– إحدى مزايا الأنسجة الأمنيوسية هي أنه يمكن الحصول عليها بسهولة في وقت الولادة ، دون الإضرار بالأم و الطفل حتى يتم الاحتياج إليها ، كان واحدا من أول الاستخدامات الطبية المسجلة للأنسجة الأمنيوسية في عام 1910 ، عندما استخدم الأطباء في مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور الأنسجة الأمينية للمساعدة في زراعة الجلد.
– يمكن أن تستفيد الأنسجة الأمنيوسية من الزرع بطرق عديدة ، ليس فقط الخلايا الموجودة في الأنسجة الأمنيوسية منخفضة جدا في العلامات التي تسبب الرفض عند زرعها في مريض آخر ، و لكن الخلايا الأمنيوية في الواقع تقمع استجابة الخلايا التائية التي تؤدي إلى الرفض ، و هذا يعني أنه يمكن إدخال الأنسجة الأمنيوسية إلى جسم المريض دون المخاوف المعتادة بشأن توافق المانحين.
– الأنسجة الأمنيوسية لديها عدد من الخصائص المفيدة الأخرى كذلك ، تقوم الخلايا الظهارية في السائل الأمنيوسي بإطلاق عدد من البروتينات المضادة للميكروبات التي تساعد على تقليل فرص العدوى ، عندما يتم إدخال عوامل النمو الموجودة في السائل الأمنيوسي إلى الجرح ، فإنها تقلل الالتهاب و تساعد على منع تشكل الأنسجة.
إصلاح الأنسجة من خلال الأنسجة الامينوسية
و لعل الخاصية الأكثر فائدة للسائل الأمنيوسي هي قدرته على تحفيز نمو الأنسجة الجديدة و إصلاح الأنسجة التالفة ، طريقة واحدة من السائل الأمنيوسي يفعل ذلك من خلال الخلايا الجذعية الوسيطة ، على عكس معظم الخلايا في الجسم التي تخصصت لنوع معين من الأنسجة ، مثل الدم أو الدهون أو العظام أو الأعضاء ، فإن الخلايا الجذعية الوسيطة لها القدرة على أن تصبح أنواعًا مختلفة من الأنسجة ، اعتمادًا على مكان وجودها في الجسم. .
العلاج التجديدي بالبلازما “حقن PRP”
واحد من الأنواع الأكثر شيوعًا في الطب التجديدي هو العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) ، تم تطوير هذه التقنية في السبعينيات و اعتمدت في مجموعة متنوعة من الممارسات الطبية مثل:
– جراحة العظام.
– جراحة تجميلية.
– الطب الرياضي.
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