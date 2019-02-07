شكرا لقرائتكم خبر عن 2 فى 1.. اكتشاف علاج لمرض الزهايمر من دواء للإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة جديدة أن دواء " lamivudine" المستخدم لفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" يقلل بشكل كبير من الزهايمر والالتهاب المرتبط بالعمر وغيرها من علامات الشيخوخة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال "جون سيدفيري" أستاذ العلوم الطبية والبيولوجيا بجامعة براون "هذا العلاج يحمل وعدا لعلاج الاضطرابات المرتبطة بالسن بما في ذلك مرض الزهايمر والعديد من الأمراض الأخرى: مرض السكري من النوع 2 ، باركنسون ، الضمور البقعي ، والتهاب المفاصل".

وقال الباحثون خلال أبحاثهم على الفئران إن أحد الأدوية الجينية لفيروس نقص المناعة البشرية الذى يسمى”lamivudine” ، له تأثيرات مذهلة مضادة للالتهاب، مما يقلل من الأمراض المرتبطة بالعمر.

وأضاف "سيديفيرى" أنه حريص على ترجمة النتائج على البشر، وعلى وجه التحديد ، يود بدء التجارب السريرية لعقار "لاميفودين" للعديد من الحالات المرتبطة بالعمر مثل الضعف ، ومرض الزهايمر والتهاب المفاصل.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد “Lamivudine” من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 1995 ، وقد استخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على مدى عقود.

ونشرت النتائج اليوم الخميس 7 فبراير في مجلة نيتشر، وشمل مشروع البحث التعاوني باحثين في جامعة براون وجامعة نيويورك وجامعة روشستر وجامعة مونتريال ومدرسة الطب بجامعة فيرجينيا.