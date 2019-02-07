شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الاحتكار الألمانية تمنع «فيس بوك» من جمع البيانات من مصادر مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا، الخميس، من عملاق التواصل الاجتماعي، فيس بوك، بتغيير طريقة جمع بيانات المستخدمين بعد إجراء تحقيق من قبل الهيئة.

ومنع قرار اليوم، شركة التواصل الاجتماعي، من جمع بيانات المستخدمين من مصادر مختلفة، وأعطت هيئة مكافحة الاحتكار فيس بوك مهلة 12 شهرا للامتثال للحكم وشهر واحد فقط لتقديم استئناف.

ورفض فيسبوك الأمر، قائلاً إن القرار استهدفه بشكل غير عادل. وقالت الشركة أنها ستستأنف على الحكم.

وقال أندرياس موندت، رئيس هيئة مكافحة الاحتكار: «بصفتها شركة مهيمنة، تخضع فيس بوك لالتزامات خاصة بموجب قانون المنافسة. يجب على الشركة أن تأخذ في الاعتبار أن مستخدمي فيس بوك لا يمكنهم التحول إلى الشبكات الاجتماعية الأخرى. في ضوء قوة السوق الفائقة لفيس بوك، لا يعد وجود علامة إلزامية للموافقة على شروط الاستخدام الخاصة بالشركة أساسًا مناسبًا لمعالجة البيانات المكثفة هذه. الخيار الوحيد أمام المستخدم هو إما القبول بجمع كل هذا الكم من البيانات أو الامتناع عن استخدام الشبكة الاجتماعية. في مثل هذه الحالة الصعبة، لا يمكن الإشارة إلى اختيار المستخدم على أنه موافقة اختيارية».

ويأتي قرار اليوم نتيجة تحقيق لمدة ثلاث سنوات حول كيفية قيام فيس بوك بجمع بيانات عملائه، وما إذا كان يستخدم قوته السوقية بطريقة غير مشروعة لجعل المستخدمين يوافقون على التخلي عن معلوماتهم.