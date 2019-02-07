دراسة تكشف تحسّن صحة الرجال من مشجّعي كرة القدم

صحة وتغذية أكدت دراسة حديثة أن الرجال اللذين يشجّعون ويفضّلون أحد الأندية المحدد لكرة القدم بما يكفي لحضور جلسات استرشادية عن نمط الحياة الصحي في نفس ملعب فرقتهم المفضلة، فقدوا الكثير من الوزن وأتبعوا نظام غذائي صحي وقل لديهم خطر الموت.

وخلال الدراسة حظى مشجّي ومحبي فرق "آرسنال" و"إيفرتون" و"مانشستر سيتي" بزيادة كبيرة في صحتهم بعد 12 جلسة مدتها 90 دقيقة في ملاعبهمن وشملت الدراسة 1111 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 سنة يتبعون 15 ناديًا في إنجلترا والبرتغال وهولندا والنرويغ، ووجد الباحثون أن المشاركين شهدوا "تحسنات كبيرة في أنظمتهم الغذائية، ووزنهم، والثقة بالنفس وصحة القلب".

وجاء حضور الجلسات كجزء من برنامج "يوروفيت" الذي يموّله الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى استخدام حب كرة القدم القوي لإقناع الرجال بإصلاح نمط حياتهم . وتم استخدام ناديهم والمكان الذي يذهبون إليه عادة كمشجعين لتشجيعهم على تشجيع المشاركةن وقال مؤلفو الدراسة في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "بولس ميدكال"، إن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد أن "إشراك الرجال في النشاط البدني من خلال البرامج التي تعمل مع تركيبتهم كرجال هي طريقة واعدة لتعزير صحتهم".

ووجد الباحثون أن المشاركين قد بدأوا في المشي بمعدل 678 خطوة في يوميا أكثر من أولئك الذين كانوا ينتظرون الانضمام إلى البرنامج كنتيجة لمجيئهم إلى الجلسات . حيث يوصي الأطباء بشكل عام بـ 10000 خطوة على الأقل في اليوم لتعزيز الصحة .

كما تم رصد مستويات نشاط المشاركين بواسطة جهاز يسمى SitFIT والذي يحملونه في جيبهم. بالإضافة إلى ذلك، شجعهم تطبيق يدعى MatchFIT على الاجتماع والقيام بأنشطة مشتركة بين الجلسات، والتي تم تسليمها لهم من قبل مدربي كرة القدم. و تم تصميم هذا النظام في الأصل لمساعدة على الحد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بدلًا من معالجة حالة موجودة.

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