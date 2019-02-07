شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين "د" علاج قوى لمواجهة السل المقاوم للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن فيتامين (د) يساعد على تسريع إزالة بكتيريا السل من رئتى المصاب خاصة السل المقاوم للأدوية المتعددة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Medicalxpress".

وقال الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 1850 مريضا الذين يتلقون العلاج بالمضادات الحيوية، بقيادة جامعة كوين مارى فى لندن، إن السل المقاوم للأدوية المتعددة فى ارتفاع عالمى ومن المعروف أنه يصعب علاجه، وهو أسوأ بكثير من مرض السل العادى.

وقال البروفيسور "أدريان مارتينو" من جامعة كوين مارى فى لندن: "إن دراستنا تشير إلى أن فيتامين (د) - آمن للغاية وغير مكلف، يمكن أن يفيد مجموعة المرضى التى يصعب علاجهم من خلال اتباع نهج جديد فى علاجهم".

وأكد "مارتينو" أنه بإضافة فيتامين د إلى العلاج بالمضادات الحيوية، يمكننا تعزيز المناعة عن طريق مساعدة الجسم على إزالة السل، بدلا من الاعتماد على المضادات الحيوية وحدها لقتل البكتيريا مباشرة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 10.0 ملايين شخص قد تطوروا السل النشط فى عام 2017، وأن 1.6 مليون شخص ماتوا بسبب هذا المرض.

ويتسبب مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة من أقوى أدوية الخط الأول المضادة للسل، ما يتسبب فى نحو 500 ألف حالة و150.000 حالة وفاة سنويًا فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف الباحثون أن العلاجات الحالية للمضادات الحيوية لمرض السل المقاوم للأدوية المتعددة طويلة ومكلفة وغالباً ما تكون سامة بسبب آثارها الجانبية الخطيرة.