شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتلبس إكسسوارات وحسيت باحمرار وحكة.. احذر فأنت مصاب بهذه الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان ارتداء الأقراط أو أسورة أو سوار يجعلك تشعرين بالحكة والاحمرار بالتأكيد فأنتى مصابة بنوع من أنواع الحساسية يسمى حساسية النيكل.

حساسية النيكل وفقا لتقرير الموقع الطبى "webmd" واحدة من أكثر أنواع الحساسية الجلدية شيوعًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى استخدام النيكل فى العديد من الأشياء، بما فى ذلك المجوهرات والهواتف الخلوية والعملات المعدنية وإطارات النظارات والمفاتيح.



أعراض حساسية النيكل

أعراض حساسية النيكل

تظهر الأعراض من مدة 12 إلى 48 ساعة بعد ملامسة النيكل، قد تلاحظ الشعور بالحكة والاحمرار والطفح الجلدى وبقع جافة وتورم الجلد، وأحيانا يتبعها ظهور بثور، ويظهر الطفح الجلدى فقط على جزء البشرة الذى تلامس بشكل مباشر بالنيكل، إذا تركت دون علاج قد تصبح البشرة أكثر قتامة وتظهر تشققات بها.



حساسية النيكل من الإكسسوارات

استخدام أدوات معقمة من الفولاذ المقاوم للصدأ حال الرغبة فى ثقب أذنيك مثلا لتجنب العدوى البكتيرية.

تأكدى من أن المجوهرات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الذهب الأصفر 14 أو 18 أو 24 قيراط، الذهب الأبيض قد يحتوى على النيكل.

يمكن ارتداء الإكسسوارات المصنوعة من المعادن الأخرى الخالية من النيكل مثل الفضة الخالصة والنحاس والبلاتين والتيتانيوم.

شراء إطارات النظارات المصنوعة من التيتانيوم أو البلاستيك.

ارتداء الساعات المصنوعة من الجلد أو القماش أو البلاستيك.

طرق لتجنب الإصابة بحساسية النيكل