شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإثيوبي يحظر التدخين في الأماكن العامة والان مع التفاصيل
أجاز البرلمان الإثيوبي مشروع قانون يحظر التدخين في الأماكن العامة، والإعلان عن المشروبات الكحولية على وسائل الإعلام في البلاد، وفقا للعين الإخبارية.
جاء ذلك في جلسة عقدها البرلمان، للمصادقة على عدد من القوانين، والاتفاقيات، حيث صوت غالبية أعضاء البرلمان على إجازة مشروع القانون الذي تبنّته الحكومة.
ويحظر القانون الجديد التدخين في نطاق 100 متر من الأماكن العامة وأماكن العمل، والمؤسسات الصحية والمراكز الترفيهية للشباب وغيرها.
كما يحظر على أي شخص بيع المشروبات الكحولية للأشخاص دون سن 21 عاماً.
وفي عام 2014، تبنّت الحكومة الفيدرالية قانوناً لمنع التدخين في الأماكن العامة، وتم تعميمه على جميع الأقاليم الأخرى، لكنه لم يطبّق بشكل فعلي.
وبلغ معدل انتشار التدخين بين الذكور والإناث من البالغين في إثيوبيا 8.9٪ في عام 2015 ، وفقاً لمجموعة مؤشرات التنمية التي أعدها البنك الدولي، والتي تم تجميعها من مصادر معترف بها رسمياً.
وتختلف أسعار السجائر بحسب نوعيتها، فالمحلي الصنع منها تتفاوت أسعاره ما بين 15 إلى 20 برا إثيوبيا، أما الأنواع المستوردة فتتراوح أسعارها ما بين 40 إلى 45 برا.
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