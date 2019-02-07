شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. الجلوس ساعتين أمام التلفزيون يومياً يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت دراسة علمية حديثة إلى نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت بأن الجلوس أمام التلفزيون لمدة ساعة واحدة في اليوم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

أما أولئك الذين يجلسون أمام التلفزيون لمدة ساعتين في اليوم أو أكثر، فإن لديهم خطر أعلى لسرطان الأمعاء بنسبة 70% تقريباً، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح الباحثون من جامعة هافارد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد السلوك المستقر كعامل للارتفاع الحاد في حالات سرطان الأمعاء بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

وقال باحثون دوليون إن النتائج تؤكد على أهمية الحفاظ على النشاط البدني وعدم الاستقرار خاصة أمام التلفزيون لأن هذا يترتب عليه أيضاً تناول الأطعمة السريعة والمشروبات السكرية وبالتالي الإصابة بالسمنة أيضاً.

وقامت الدراسة التي قادها الدكتور “لونج نجوين” في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية هارفارد الطبية بتحليل أوقات المشاهدة التلفزيونية وغيرها من السلوكيات المستقرة لحوالي 89278 امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 25 و42 سنة في بداية الدراسة عام 1991.

وكان هناك 118 حالة من سرطان القولون والمستقيم بداية الشباب – بما في ذلك القولون والمستقيم – تم تشخيصها على مدى عقدين من المتابعة.

وقد ارتبط أكثر من ساعة من الجلوس أمام التلفزيون بزيادة بنسبة 70% في المخاطر بالمقارنة مع أولئك الذين شاهدوا أقل، كما كانت النتائج بين النساء اللواتي لم يكن لديهم تاريخ عائلي لسرطان الأمعاء.

وجاء في نتائج الدراسة التي نشرت في دورية JNCI Cancer Spectrum، أن النساء اللواتي شاهدن التلفزيون المزيد من الوقت أكثر عرضة لتدخين السجائر، وكان لديهن معدل أعلى من مرض السكري، وأكثر استخداماً لمسكن الأسبرين، وأقل نشاطا جسدياً، وكان النظام الغذائي أفقر عموماً.