شكرا لقرائتكم خبر عن حاسس بحجر تحت قدمك ووجع.. 7 خطوات مهمة للتعامل وإمتى تروح للدكتور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعانى آلام فى قدمك ولا تتمكن من تحريكها بشكل مناسب فيجب أن تتعرف على ورم مورتون العصبى الذى يحدث عندما يكون المكان الذى يوجد فيه العصب فى قدمك متهيجًا أو تالفًا، وغالباً ما يمكن تخفيف الأعراض بالعلاجات التى تستطيع تجربتها بنفسك، ولكن فى البداية يجب التعرف على المرض وأسبابه وكيفية التعامل معه، وهو ما نقدمه وفقا لموقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

كيف تكتشف إصابتك بورم مورتون العصبى؟

تشمل الأعراض الرئيسية لورم مورتون العصبى:

•الإحساس بالحرق والألم.

• الشعور وكأن حجرا صغيرا عالقا تحت قدمك.

- وخز أو خدر فى قدمك.

تصبح الأعراض أسوأ عند تحريك قدمك أو ارتداء أحذية ضيقة أو عالية الكعب، وغالبًا ما يزداد الأمر سوءًا بمرور الوقت.





وكيف يمكنك تخفيف الألم بنفسك؟

• استرح وارفع قدمك عندما تستطيع.

• ضع كيسًا من الثلج فى منشفة على المنطقة المؤلمة لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل بضع ساعات.

• ارتدى أحذية واسعة ومريحة مع كعب منخفض وناعم

• استخدم النعال الناعمة أو الفوط التى تضعها فى حذائك

• حاول أن تفقد وزنك إذا كنت بديناً

• لا ترتدى الكعب العالى أو الأحذية المدببة الضيقة

اذهب إلى الطبيب فى هذه الحالات

• الألم شديد أو يمنعك من القيام بأنشطتك العادية

• الألم يزداد سوءًا أو يستمر فى العودة

• لم يتحسن الألم بعد معالجته بنفسك لمدة أسبوعين

• لديك أى وخز أو خدر فى قدمك

• تكون مشاكل القدم أكثر خطورة إذا كنت تعانى من مرض السكرى

كيف يكون علاج ورم مورتون العصبى؟

قد تشمل العلاجات المقدمة من أخصائى عظام:

• أحذية مصنوعة خصيصًا لتخفيف الضغط عن منطقة القدم المؤلمة.

• حقن الألم.

• العلاجات غير الجراحية مثل استخدام الحرارة لعلاج العصب.

• جراحة القدم: إذا كان لديك أعراض شديدة جدًا أو العلاجات الأخرى لا تعمل.

وما هى الأسباب وراء ورم عصبى مورتون؟

ويتسبب ورم مورتون العصبى من تهيج عصب أو تلف ما بين عظام أصبع القدم.

وغالبًا ما يكون مرتبطًا بـ:

• ارتداء أحذية ضيقة، مدبب أو عالية الكعب.

• القيام بالكثير من الركض، أو غيرها من الرياضات أو الأنشطة التى تضع الضغط على القدمين.

• وجود مشاكل القدم الأخرى مثل القدمين المسطحة والأصابع المطرقة.